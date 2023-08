Tunisie: Ligue 1 | Mise à jour de la 2e journée - ESS-USBG (Cet après-midi 16h30 à Sousse) - ESS - Débloquer le compteur

A ce jour, le solde des points des Etoilés en championnat n'a pas bougé. Des Etoilés qui aspirent à débloquer leur compteur, cet après-midi, à l'occasion de leur sortie à domicile en match retard comptant pour la deuxième journée de la Ligue 1.

Entamant la nouvelle saison en jouant sur deux fronts, championnat de Tunisie et Ligue des champions, les Etoilés ont réussi à moitié leur entame de la saison. S'ils ont composté sans encombre leur billet pour le deuxième tour préliminaire de la Champions League au détriment du CS Constantine, ils ont buté, cependant, en match d'ouverture du championnat sur une formation béjaoise plus déterminée et, surtout, mieux appliquée tactiquement.

Cet après-midi, Imed Ben Younes et ses hommes ont la chance d'évoluer à domicile.

Ils ont également le moral gonflé à bloc suite à la qualification obtenue avec la manière au prochain tour de la C1 africaine. Moral gonflé à bloc et soutien d'un public complètement acquis à sa cause : le staff technique étoilé ne peut aspirer mieux pour débloquer leur compteur en championnat.

La méthode Benzarti !

Il a été l'adjoint de Faouzi Benzarti à l'Union Sportive Monastirienne, à l'Espérance de Tunis et même au Raja Casablanca. Imed Ben Younès a beaucoup appris de Faouzi Benzarti. Ce n'est donc pas un hasard que l'élève applique aujourd'hui la méthode de son maître.

En effet, avec un effectif quantitativement moyen à cause de la sanction d'interdiction de recrutement infligée par la Fifa, Imed Ben Younès s'est résigné à appliquer la méthode Benzarti en faisant confiance aux mêmes et en tournant un groupe d'une quinzaine de joueurs. En ce sens, c'est pratiquement le même onze de départ, à un ou deux joueurs près, qui est aligné à chaque rencontre qu'il s'agisse de championnat ou de Champions League.

C'est pourquoi on n'a nullement besoin de tâtonner pour connaître le onze titulaire qui sera aligné tout à l'heure pour affronter l'USBG : Jemal, Ben Nijma, Naouali, Ghedamsi, Jlassi, Ben Ali, Sidibé, Mbé, Abid (Ben Hassine), Abdelli (Brigui) et Chamakhi (Jebali). La liste d'Imed Ben Younès comprend également Bongonga, Bouazra, Aouani, sans oublier Jasser Khémiri dont on attend toujours le retour à la compétition.

Ceci dit, quels que soient les choix de Ben Younès tout à l'heure, les titulaires ou les joueurs alignés en cours de jeu savent tous ce qu'on attend d'eux : faire preuve de réalisme pour rester sur leur lancée et engranger les premiers points en championnat.