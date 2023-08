Tunisie: Ligue 1 | Mise à jour de la 2e journée - ESS-USBG (Cet après-midi 16h30 à Sousse) - ESBG - Eviter l'engrenage fatal

Les Benguerdanais, mis d'entrée en mauvaise posture après le faux pas contre le CA, sont devant l'obligation de rachat face à l'Etoile.

La défaite de la première journée face au Club Africain à Benguerdane a laissé à Chiheb Ellili et sa bande, un fort goût d'amertume qui ne sera gommé que par un sursaut. Ceci pour éviter un mauvais départ qui aurait des répercussions néfastes sur la première phase du championnat et sur l'objectif tracé et convoité, à savoir un billet parmi les trois qualifiés pour le play-off. L'idéal est que cette réaction et cette réhabilitation commencent à se dessiner dès le deuxième match.

Un second faux- pas de suite, en deux journées, pourrait être fatal pour le moral. Le problème et le handicap pour l'USBG, c'est que cette seconde rencontre si importante l'opposera à l'Etoile dans son arène à Sousse. Les Etoilés ne lésineront pas, à coup sûr, sur les moyens pour signer un deuxième succès qui les maintiendrait à la première place du groupe et leur permettrait de s'y accrocher. Chiheb Ellili le reconnaît franchement : « Ce sera une partie très rude pour nous et une mission des plus délicates. Ça ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas la moindre chance de rentrer avec au moins un match nul de ce périlleux déplacement. Nous ferons tout notre possible pour y parvenir».

Problème de qualité de joueurs

L'examen est donc des plus sérieux pour Youssef Mosrati et ses partenaires. La liste des 30 joueurs (dont les 10 recrutés) est presque clôturée avec l'engagement, ces derniers jours, du gardien Saber Ben Hassen et Houssem El Habbassi.

Mais, pour la première fois depuis trois ans, il y a un problème de qualité de joueurs dans l'effectif de démarrage qui n'autorise pas beaucoup d'optimisme. La saison écoulée, l'USBG a collé et s'est accrochée à la tête du peloton de son groupe dès le départ, a flirté avec la première place même si, à la fin, elle n'est pas parvenue à arracher une qualification pour une compétition africaine. Cette saison, avec seulement trois billets au lieu de quatre pour le play off, ce ne sera pas aussi facile. Surtout que le départ sera raté, en cas de deuxième défaite aujourd'hui. Personne n'aimerait être à la place de Chiheb Ellili dans ce cas de figure.