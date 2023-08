Algérie: Une organisation mondiale anti-guerre décerne son prix annuel à la militante sahraouie Sultana Khaya

WASHINGTON — L'organisation mondiale anti-guerre World beyond war (WBW) a décerné, lundi, son prix annuel à la militante sahraouie des droits de l'Homme, Sultana Sid Brahim Khaya, un des symboles de la résistance du peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, a indiqué le site de l'Organisation.

Décroché en 2022 par le cinéaste néo-zélandais William Watson, Sultana Khaya a reçu le prix de l'abolition de la guerre "Individual War Abolisher" pour l'année 2023, lequel lui a été remis par le palestinien Mohammed Abu Nahel.

A l'occasion, Sultana Khaya s'est dite profondément reconnaissante à l'organisation WBW et à la société civile qui "soutient le peuple sahraoui dans sa juste cause et épouse les valeurs de la paix et de la justice pour l'humanité tout entière".

Fondée en 2014 à Charlottesville en Virginie (Etats Unis), l'organisation WBW qui cordonne avec des filiales dans plus de 20 pays est "un mouvement mondial non-violent qui oeuvre pour mettre fin aux guerres et établir une paix équitable et durable", et ce à travers l'organisation régionale concertée, la fermeture des bases militaires et le retrait des investissements dans des entreprises bénéficiant de la guerre et de la vente d'armes.