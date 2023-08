Sénégal: Ziguinchor - La participation des jeunes et des personnes en situation de handicap à la vie politique au menu d'un forum

Ziguinchor — La participation des jeunes et des personnes en situation de handicap à la vie politique est au menu d'un forum ouvert ce mardi à Ziguinchor (sud), à l'initiative de la section régionale du Conseil sénégalais des femmes (COSEF).

Cette activité organisée en partenariat avec l'ONG Affaires mondiales Canada a pour objectif d'aider les personnes en situation de handicap et des jeunes de la région de Ziguinchor à développer leur leadership et à faire connaître leurs besoins, a expliqué la présidente de la section régionale du COSEF de Ziguinchor, Aïda Fall.

Elle estime que »le leadership et la participation à la vie politique des jeunes et les personnes en situation de handicap sont souvent menacés au Sénégal ».

»Les jeunes et les personnes handicapées sont sous-représentés dans les fonctions dirigeantes », a déploré Aïcha Fall, »malgré leurs compétences maintes fois démontrés, en tant que leaders et agents du changement ».

Selon elle, »ce forum vise donc à promouvoir un dialogue sur la participation politique des jeunes et des personnes handicapées, dans toute leur diversité, et à échanger des connaissances et des bonnes pratiques sur les moyens d'accroître et de renforcer leur représentation dans les institutions politiques et les organes politiques nationaux et locaux ».

La rencontre permettra aux jeunes et aux personnes en situation de handicap de »participer activement à la vie politique », a réagi la deuxième secrétaire élue du Conseil départemental de Ziguinchor, Kiné Fall.

À l'en croire, » au Sénégal, les jeunes représentent la majorité de la population mais dans les instances de prise décision, ils ne sont pas représentatifs ».

« L'intérêt de cet atelier est donc de les inciter à participer activement à la vie politique », a souligné Kiné Fall.