Sénégal: Pape Habib Gueye - Le Sénégalais signe à Aberdeen en Ecosse

Le club écossais d'Aberdeen a annoncé le recrutement de Pape Habib Gueye pour un montant non divulgué.

L'imposant attaquant de 1,80 m, qui a représenté le Sénégal chez les jeunes, a signé un contrat de trois ans, après avoir passé avec succès sa visite médicale.

« Je suis très heureux de rejoindre Aberdeen et j'espère pouvoir aider l'équipe à réussir cette saison, à la fois en Écosse et en Europe », a déclaré le Sénégalais. « Aberdeen est un club fantastique avec une grande histoire. J'espère que nous pourrons ajouter nos propres histoires à l'incroyable héritage de mon passage chez les Dons. J'ai hâte de venir dans la ville et de rencontrer la célèbre Red Army. J'ai hâte de commencer ! », a-t-il ajouté.

Révélant sa décision de signer le joueur, l'entraîneur Barry Robson a déclaré :

« Nous avons de grandes ambitions pour cette année et au-delà, où nous espérons jouer beaucoup de matches, aller loin dans les compétitions, jouer les compétitions européennes, donc nous aurons besoin de force et de profondeur dans le groupe et Pape est le type d'attaquant qui complétera les joueurs que nous avons déjà ici ».

L'entraîneur d'Aberdeen est par ailleurs revenu sur les qualités de Pape Habib Gueye.

« Il a une vraie présence, il est rapide, fort dans les airs et il a marqué un nombre impressionnant de buts en Norvège. Nous comprenons pourquoi Pape a suscité beaucoup d'intérêt par le passé et nous espérons pouvoir lui donner la possibilité de poursuivre sa carrière à Aberdeen ».

Gueye, 23 ans, qui a déjà porté les couleurs des U20 sénégalais, a joué toute sa carrière en Europe et a marqué 25 buts en 61 matches pour le club norvégien d'Aalesunds avant de rejoindre Courtrai, club de première division belge, en janvier 2020. Pape, qui rejoindra ses nouveaux coéquipiers dans le courant de la semaine, ne sera pas disponible pour le match de barrage retour d'Europa League d'Aberdeen contre le BK Hacken, jeudi, en raison des règlements de l'UEFA.