Sénégal: Diourbe / AG de la fédération du PDS - Abdou Khadim Guèye plébiscité

Le Président du Conseil départemental de Diourbel a été plébiscité à l'occasion de l'assemblée générale de la fédération départementale du Pds de Diourbel. L'objectif des Libéraux est de faire revenir le Sopi en 2024.

C'est Abdou Khadim Guèye, jusque-là coordonnateur du Parti démocratique Sénégalais qui a été choisi pour diriger la fédération départementale de Diourbel. L'actuel Président du Conseil départemental de Diourbel et ancien ministre de l'Agriculture sous l'ère du Président Me Abdoulaye Wade a salué la forte mobilisation des responsables des 12 sections communales du département de Diourbel. Le bureau proposé a été approuvé par vote à l'unanimité. Ainsi, c'est Abdou Khadim Guèye qui devient le tout nouveau secrétaire général de la fédération du Pds. Il explique : « les 12 sections communales m'ont fait l'honneur de me choisir à l'unanimité comme secrétaire général de la fédération.

Depuis 2010, je suis le coordonnateur du parti démocratique Sénégalais dans le département de Diourbel. Choisi par Me Abdoulaye Wade, je rends grâce à Dieu. J'ai pu conserver 90% des responsables du parti. Les populations se sont mobilisées pour que le Pds garde le département. J'ai gagné le Conseil départemental en 2014 et 2022 ». Et de rappeler que le défi à relever est le retour du Sopi au pouvoir. « Nous avons assisté depuis 2012 à un recul démocratique après des années de lutte. Nous avons observé un système judiciaire décrié sur le plan national et international.

Nous avons observé un taux de chômage et un faible taux de revenu des ménages au niveau des familles qui ont occasionné des pertes en vies humaines avec le départ des jeunes vers la mer. Nous avons observé un échec dans l'enseignement supérieur ». Pour rappel, c'est Karim Meissa Wade qui a été choisi comme candidat du Pds en 2024 lors de l'élection présidentielle.