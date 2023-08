Congo-Kinshasa: Pour l'amélioration de service d'urgence en RDC, Santé - AMURDC recommande une formation continue des prestataires des soins d'urgence

"La place des soins d'urgence dans la couverture santé universelle en RDC" était le thème retenu dans le cadre du deuxième congrès de médecine d'urgence en RDC organisé par l'association de médecine d'urgence de la République Démocratique du Congo, AMURDC. Au cours de ce deuxième congrès qui a réuni les médecins et infirmiers urgentistes, l'association a formulé plusieurs recommandations aux autorités du pays notamment, une formation continue des prestataires des soins d'urgences en RDC. La rencontre s'est tenue du 24 au 25 août 2023 dans la grande salle du collège Boboto dans la commune de la Gombe.

Au cours de cette rencontre, les organisateurs ont réfléchi sur les défis à relever pour l'amélioration des services d'urgence en République Démocratique du Congo.

Pour ce faire, les intervenants ont, tour à tour, identifié quelques difficultés rencontrées en soins d'urgences. Il s'agit de l'insuffisance des équipements médicaux, comme l'a démontré Junior Mbila, docteur à l'hôpital général de Kisangani.

Selon l'organisation, 80% de structures de santé ne disposent pas d'équipements tels que l'axonométrie, la ventilation, les ambulances et le moniteur cardant.

Il n'y a pas non plus de salle et de protocole de triage avant que ladite structure relève la carence de prestataires de soins spécialisés dans les provinces et l'absence de mise à niveau des prestataires de soins d'urgence.

"Le service d'urgence est le premier point de contact entre le malade et l'hôpital", a-t-elle indiqué en soulignant que pour la résolution des problématiques liées à la médecine d'urgence en RDC. Quelques recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités : le gouvernement congolais se doit de mettre un accent particulier sur les soins d'urgence médicale, pré- hospitalière et hospitalière dans la mise en oeuvre de la Couverture Santé Universelle.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire doit, quant à lui, mettre en place un programme cohérent pour faciliter la formation continue des prestataires des soins d'urgences. Tandis que le ministère de la Santé est appelé à s'approprier les 19 priorités qui ont découlé de l'évaluation du système de santé faite par l'OMS en collaboration avec AMURDC et de programme national des urgences afin de faciliter leurs mises en application, encourager les spécialistes congolais en médecine d'urgence vivant à l'étranger à revenir régulièrement au pays pour la formation des prestataires des soins d'urgence par la prise en charge des titres de voyage voire leur séjour.

Pour sa part, le programme national des urgences et à l'association de médecine d'urgence de la RDC est appelé à accélérer la formation des agents par des gestes de premier secours dans la communauté. « Il y a également nécessité de former non seulement à Kinshasa mais également dans le reste des provinces du pays afin de faciliter la mise en pratique des soins pré-hospitaliers à toute la population... », a laissé entendre le Docteur Diulu Kabongo, Président de ladite l'association.

Et d'après une étude de l'OMS sur les outils et approche de l'OMS pour le développement intégré des soins d'urgence, le Dr Ken Diango, consultant de l'organisation a rassuré que pour le développement des soins d'urgence en RDC, il faut construire sur les bases solides les institutions sanitaires tout en se basant sur le critère de base méthodique, sur l'étude de faisabilité, la validation et la contractualisation. Donc selon elle, les soins cliniques d'urgence jouent un rôle essentiel dans la couverture santé universelle.

De son côté, le Dr Richard Dambo qui a abordé la question de l'avenir de la pratique médicale avec l'avènement de l'intelligence artificielle : enjeux et perspectives, a révélé que l'intelligence artificielle joue un rôle très important dans la médecine d'urgence. Notamment, dans la réduction de tâches administratives, la création et l'analyse de grandes quantités d'informations médicales en moins de temps.

Pour l'occasion, un certificat de participation a été remis à chaque participant à ce congrès organisé par l'AMURDC, une organisation indépendante, laïque et apolitique oeuvrant pour la promotion des soins d'urgence de qualité.