Congo-Kinshasa: 'Ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalités', BAC - Ntatu-Mey confirme le séminaire de formation et de renforcement des capacités pour ce jeudi 31 août 2023

Ce séminaire est organisé par le BAC, Bureau d'Action et d'Éveil Culturels a l'Éducation, en partenariat avec la paroisse St Augustin/Lemba, la Commission Épiscopale de l'Éducation Chrétienne (CEEC) et la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques, en vue de combattre les antivaleurs qui gangrènent notre société.

Jeudi 31 aout 2023, de 9 h à 16 h, au centre interdiocésain de la Cenco. Référence, Banque Centrale, Fonction publique et Affaires Étrangères. Invitation à tous les Ambassadeurs, aux enseignants des cours d'éducation à la vie et d'éducation civique et morale et aux responsables des institutions d'éducation à la vie.

Au cours de ce séminaire, il s'agira de concevoir et d'adopter une méthodologie, un langage, un discours et un vade mecum adapté et propre aux différentes sociales et professionnelles : enfants, jeunes, parents, écoliers, élèves, étudiants, enseignants, agents de l'ordre et de la sécurité ( particulièrement les policiers de roulage ), les transporteurs ( particulièrement les conducteurs des voitures - taxi et des motos ), les agents de santé ( médecins, infirmiers et ceux de l'administration ), les agents et cadres du secteur public et privé, les agents et cadres de la justice ( magistrats, juges, avocats, procureurs ...), militants acteurs et dirigeants politiques, les hommes et femmes de médias, les chrétiens, animateurs et organisateurs des Églises, les artistes écrivains, musiciens, comédiens, photographes, coiffeurs, la femme, l'homme, etc.

Que chaque participant (Ambassadeur, enseignant et autres), prépare et apporte ses pertinentes suggestions. Nous voudrions aussi élaborer un plaidoyer pour que les cours d'éducation à la vie et d'éducation civique et morale aient désormais la même pondération que ceux de français, de mathématique et d'option ; car dans l'homme le savoir - être doit primer sur le savoir - faire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et nous savons tous que le mal de notre pays est avant tout moral !

N.B : à cette occasion les Ambassadeurs qui n'ont pas encore retiré leurs Diplômes les recevront solennellement.