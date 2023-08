Congo-Kinshasa: Clôture de l'atelier de relecture du projet UNPRDP, RDC - Mission accomplie pour le ministère des PVH et APV

Qui commence bien, finit bien. L'atelier des travaux de relecture du projet UNPRDP, des documents programmatiques du ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables (PVH et APV), des documents constitutifs du cadre de concertation des OPH et du Conseil national consultatif pour la personne avec handicap ainsi que la validation du dictionnaire de la langue des signes congolais s'est clôturé avec succès, le jeudi 24 août 2023, au centre culturel Boboto, à la Gombe.

Dans son rapport final, M. Jean-Claude Tshibamb, Conseiller en matière de suivi et programmation, a indiqué que ces assises ont été organisées par le ministère en charge des PVH et APV, en collation avec les partenaires dans le projet UNPRPD. A cet effet, il a signalé que le but de ces travaux est de contribuer à l'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables en RD-Congo. «Pendant les trois jours de travail, les participants se sont attelés à la relecture profonde des documents suivants : le projet du document constitutif du cadre de concertation des OPH ; le projet du document constitutif du Conseil consultatif national pour les personnes vivant avec handicap.

Outre la lecture de ces deux documents constitutifs, les participants ont analysé et enrichi tous les autres projets de document respectivement, celui relatif à la politique nationale de promotion et de protection des droits des PVH en RDC, la stratégie nationale d'autonomisation et inclusion sociale des personnes vulnérables ainsi que le programme national de promotion et protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Trois groupes ont été constitué à cet effet pour des échanges approfondis au regard de la matière citée ci-haut», renseigne Jean-Claude Tshibamb. Il a, en effet, signalé que l'atelier a été animé sur base des interventions des différentes personnalités.

Dans la foulée, le conseiller en charge du suivi et de programmation du ministère des PVH-APV, a laissé entendre que cette activité s'était ouverte par la ministre Déléguée en charge des PVH et APV, Irène Esambo qui, en préliminaire, avait donné les orientations en rapport avec les attentes de ces assises.

«La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diata avait centré son allocution sur la nécessité du caractère indispensable de doter au jeune ministère du gouvernement des programmes et stratégies nécessaires pour promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en RDC, en référence aux prescrits de loi organique N°22/003 du 03 mai 2022. A l'issue de l'ouverture officielle de l'atelier par son Excellence Mme la ministre déléguée, l'auditoire a suivi tour à tour des intervenants. Le mot explicatif du consultant ayant présenté régulièrement ces contenus des documents programmatiques du ministère à savoir, la politique nationale de protection et promotion des droits des PVH en RDC ; stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des PVH et APV ; programme national de promotion et protection des droits des personnes atteintes d'albinisme», a-t-il renchéri.

Selon lui, les deuxième et troisième jours de ces assises ont été consacrés à des travaux en groupe autour des documents programmatiques et spécifiques en relecture et enrichissant.

Le troisième jour de ces travaux a été marqué par l'exposé d'élaboration du dictionnaire de la langue des signes congolais, où le représentant de la communauté des sourds de la République Démocratique du Congo (RDC), Emmanuel Mafosi a proposé à Mme la ministre déléguée des PVH et APV le dictionnaire de la langue des signes, un document scientifique qui contient 8000 mots, des dessins, des graphiques. «Nous les sourds de la RD-Congo avons pu constater que nos signes étaient différentes et il y avait d'incompréhension entre deux zones, entre autres, ouest et est », a-t-il dit.

Prenant la parole, M. Baron Okota, Directeur du cabinet adjoint de la ministre des PVH et APV, a, au nom de la ministre déléguée des PVH et APV, remercié Mme la ministre honoraire, Mme la représentante du directeur-pays du bureau conjoint des droits de l'homme, messieurs les consultants et ainsi que tous les participants d'avoir accepté de participer activement pendant trois jours à l'atelier des travaux de lecture des documents constitutifs du ministère des PVH et APV. Il a, en outre, déclaré clos ces assises de trois jours, qui ont commencé le mardi 22 au jeudi 24 août 2023. Enfin, Baron Okota a promis aux experts que le reste du travail, concernant notamment la validation de ces trois documents se feront par les consultants.

Par ailleurs, ces travaux ont porté sur les différents projets des documents produits par l'expert et ceux de l'équipe des OPH, avec l'appui du ministère et de la Banque mondiale. Et, ces travaux de trois jours ont réuni les experts des Ministères sectoriels, les experts des partenaires au développement, les experts de la société civile, les experts du secteur privé et ceux des OPH.