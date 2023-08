Maroc: La Bourse de Casablanca recule du 22 au 25 août

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 22 au 25 août en baisse, son indice principal, le MASI, lâchant 0,61% à 11.898,62 points (pts). Le MASI.20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,65% à 963,86 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, s'est délesté de 0,48% à 891,72 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné de 1,24% à 951,03 pts. Depuis le début de l'année, ces quatre indices affichent des performances respectives de +10,99%, +12,41%, +10,77% et +13,3%. Sur le plan sectoriel, 18 indices des 23 représentés à la cote casablancaise ont fini en baisse, tandis que 5 secteurs ont fini en hausse.

Dans le détail, l'indice des sociétés de portefeuilles et holdings a accusé la plus forte baisse (-2,8 %), suivi de la chimie (-2,72%) et des boissons (-2,3%). A l'opposé, le secteur sylviculture et papier (+5,8%) a enregistré la plus forte hausse de la semaine, devant l'électricité (+1,82%) et les loisirs et hôtels (+1,66%).

Le volume global des échanges s'est chiffré à plus de 225,34 millions de dirhams (MDH). Il a été réalisé principalement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Sodep-Marsa Maroc (28,55 MDH), BCP (24,38 MDH), et Label'Vie (22,16 MDH).

La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à plus de 615 milliards de dirhams (MMDH). Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Sanlam Maroc (-7,83% à 1.106 DH), Résidences Dar Saada (-7,01% à 16,45 DH), Rebab company (-6,73% à 78,8 DH), Ib Maroc.com (-5,98% à 25,65 DH) et Strokvis Nord Afrique (-5,11% à 12,06 DH). A l'inverse, les meilleures performances ont été réalisées par Med Paper (+5,8% à 26,98 DH), AGMA (+3,06% à 6.699 DH), Maghrebail (+2,78% à 925 DH), Timar (+2,23% à 550 DH) et Afric Industries SA (1,97% à 358,95 DH).