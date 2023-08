Zimbabwe: Nelson Chamisa rejette la victoire de Emmerson Mnangagwa réélu pour un second mandat de cinq ans

C'est le début du long processus de contestation au Zimbabwe après l'élection présidentielle qui a eu lieu ce mercredi 23 et jeudi 24 Août 2023. Le chef de l'opposition Nelson Chamisa remet en cause la réélection du Président sortant Emmerson Mnangagwa. Il clame fort sa victoire et dénonce les dysfonctionnements notés à l'issue du scrutin.

Entre anomalies, listes électorales incorrectes, découpage des circonscriptions bancal, environnement électoral biaisé, la liste des irrégularités énumérées par l'opposition est longue. Selon les chiffres officiels publiés par la commission électorale, Emmerson Mnangagwa arrive en tête avec 52,6% des suffrages exprimés, contre 44% en faveur de son principal challenger Nelson Chamisa, investi par une coalition de partis politiques de l'opposition.

Une grande surprise qui laisse l'opposition perplexe

D'ailleurs, les chefs de partis de l'opposition affirment détenir les vrais résultats du vote. Le leader de la CCC, Nelson CHAMISA, loin d'être satisfait, déclare avoir gagner le scrutin. Il l'a fait savoir lors du face à face avec la presse tenu dimanche dans un QG de la capitale Hararé. Agé seulement de 45 ans, Nelson Chamisa, un avocat et pasteur est un homme politique influent. Il dirige le plus grand parti d'opposition de ce pays.

Va-t-on vers des contestations judiciaires ?

Cette voie n'est pas à exclure, du moment que l'opposition campe sur sa position et que le président réélu fait dans la provocation en défiant ceux qui contestent sa réélection.

Aux dernières nouvelles, Nelson Chamisa, leader du CCC compte mettre l'accent sur les résultats en se basant sur les documents appelés « V11 ». Loin de baisser les bras, l'influent opposant politique Zimbabwéen fulmine que les résultats des bureaux de vote, en possession aux principaux mandataires confirment bel et bien sa victoire.

Le leader de l'opposition entend ainsi prouver et démontrer par tous les moyens que ces résultats ont été truqués et qu'il est le véritable vainqueur de cette présidentielle âprement disputée.

« Ceux qui estiment que la course ne s'est pas déroulée correctement doivent savoir où aller » a déclaré Emmerson Mnangagwa. Il s'est exprimé plus tôt dans la journée du palais présidentiel selon des informations parvenues aux médias locaux. Les Zimbabwéens ont choisi le chemin des urnes pour élire leur Président et leurs deputés. Ces deux élections couplées se sont tenues mercredi et jeudi derniers et ont opposé la Zanu-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 à la Coalition des citoyens pour le changement (CCC) de Nelson CHAMISA.