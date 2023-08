Cameroun: Rigobert Song - « Il n'y a jamais eu de problème avec Onana »

André Onana figure sur la liste du sélectionneur du Cameroun, pour la première fois depuis la Coupe du monde au Qatar. En conférence de presse ce mardi, Rigobert Song a été interrogé sur le choix de convoquer le gardien de Manchester United.

Après avoir décidé il y a quelques mois de prendre sa retraite internationale, André Onana est de retour dans le groupe du Cameroun. Le gardien avait quitté le groupe en pleine coupe du monde après un accrochage avec le sélectionneur Rigobert Song. En conférence de presse, ce dernier s'est confié.

« Mais il n'y a jamais eu de problème. Je l'ai dit lors de la dernière conférence ici que tout dépendait de lui-même et il savait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est dans la liste, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens. D'ailleurs, on le félicite beaucoup et je pense la porte reste toujours ouverte comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, vaut mieux avoir tous ces joueurs là que de pas les avoir. Donc il n'y a jamais eu de problème avec et comme je l'avais dit, c'est lui seul qui savait ce qu'il avait à faire et aujourd'hui on est satisfait qu'il ait retrouvé le groupe », a déclaré le sélectionneur des Lions.

Le Cameroun joue sa qualification le 12 septembre prochain contre le Burundi au Roumdé Adjia Stadium de Garoua. Un match décisif pour les Lions qui ont le même nombre de points que leur adversaire. Mais ils peuvent se contenter d'un match nul pour arracher leur billet pour la CAN au Cameroun.