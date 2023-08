Afrique: Eliminatoires CAN 2023-Sénégal-Rwanda - Les lions seront conduits à Kigali par Pape Thiaw et Malick Daf

Comme il a été annoncé ce mardi 29 août en exclusivité par sudquotidien.sn, le match Sénégal-Rwanda, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 Total Energies Côte d'Ivoire 202, se jouera à la capitale rwandaise, Kigali. Mais, la bande à Sadio Mané ne sera cette fois-ci pas conduit par Aliou Cissé, principal entraineur. Ils seront selon la fédération, dirigés par d'autres, à savoir Pape Bouna Thiaw et Malick Daf.

Dans un communiqué, la fédération sénégalaise de football informe le public qu'après échanges avec les autorités de la CAF et dans un souci de dépassement, son équipe nationale se déplacera finalement au Stade de Huye au Rwanda pour jouer la sixième journée des éliminatoires de la CAN Total Energies Côte d'Ivoire 2023. »

Par contre ce qui est surprenant, l'équipe nationale du Sénégal sera conduit par deux autres entraineurs autre le titulaire, Aliou Cissé. D'après un communiqué de la fédération sénégalaise de football, « l'équipe qui sera dirigée par les coaches Pape Bouna Thiaw et Malick Daf quittera Dakar le 6 septembre 2023 pour affronter l'équipe du Rwanda le 09 septembre 2023.

Il faut rappeler que le Rwanda avait accepté de recevoir le Sénégal au stade du Président Abdoulaye WADE. La Fédération rwandaise avait obtenu un accord de principe pour que le match (Sénégal-Rwanda) retour se joue chez Kigali.

%

Toutefois, la FSF dans une lettre adressée à la CAF a expliqué que l'accord de principe ne signifiait pas accord définitif et qu'un élément nouveau s'est entre temps introduit dans cette dernière fenêtre avec le match amical contre l'Algérie le 12 septembre à Dakar. Qui aux yeux des Fédéraux est plus important que le match Sénégal-Rwanda qui a perdu son enjeu avec l'élimination du Rwanda et la qualification du Sénégal et l'assurance de terminer premier du groupe quel que soit le résultat entre le Mozambique et le Bénin à Maputo.

Ce que la partie rwandaise ne voulait aucunement entendre. Le Sénégal avait demandé l'arbitrage de la CAF. Mais finalement, l'instance fédérale pour mettre un terme à la polémique a décidé de se rendre chez Paul Kagame. Histoire de consolider davantage les relations entre Dakar et Kigali et surtout entre les deux présidents Kagame et Sall.