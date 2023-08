Madagascar: Affaire bousculade - Bracelets, coupe-files et billets en surnombre ?

L'enquête avance, bien que la gendarmerie et la police aient décidé d'en diligenter chacune de son côté et non plus unie dans une cellule mixte. L'une est à la recherche de boucs émissaires et contraint l'autre à en être, a-t-on appris de sources informées.

Une ambiance devenue malsaine entre les deux forces et qui a conduit finalement à la décision d'une enquête séparée. Le jour J, des bracelets d'un nombre de 19.200 ont été partagés à l'extérieur de Mahamasina.

Entre-temps, des coupe-files excessifs et des billets qui dépassent l'entendement pourraient être à l'origine du drame. Dans certains cas, des gens ont abusé du coupe-file pour emmener à l'intérieur du stade presque une trentaine de personnes dans une seule voiture. Une suspicion de faux tickets d'entrée qui se vendent en catimini à 20.000 ariary est aussi examinée par les limiers.

Une autre erreur qui a conduit au drame a été l'ouverture tardive des portails à 12 heures le jour J. A l'intérieur, le stade était déjà rempli comme un oeuf alors que les bracelets se distribuaient encore à l'extérieur. L'ordre de fermer tous les portails a été annoncé en fin d'après-midi et le P5 a été le dernier à être clôturé.

La suite, un débordement inimaginable. Bousculade et piétinement. Le portail a été enfoncé par une foule monstre qui y est entrée dans le désordre total. Pour l'heure, tout semble lié à une mauvaise organisation. Les infrastructures n'ont pas résisté au surnombre et ont fini par craquer, les gens engrenés dans le mouvement de la foule en sont victimes.

%

Une simple comptabilisation de la part des organisateurs et tenant compte de la capacité d'accueil du stade (50.000 personnes et non pas iray alina) aurait évité ce drame. Qui a fait quoi ?

L'enquête devrait s'attarder surtout sur ce point au lieu de chercher des boucs émissaires sur les enregistrements vidéo qui ne montrent qu'une foule agitée comme dans une fourmilière, même revue en boucle. Oserait-on aller plus loin - même jusqu'à Atsimondrano s'il le faut - pour que la vérité se manifeste et que l'âme de ces gens innocents puisse reposer enfin en paix ? Attendre et voir...