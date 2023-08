Madagascar: Présidentielle 2023 - L'opposition prête à tout pour empêcher la candidature d'Andry Rajoelina

La date du 6 septembre approche à grands pas et l'opposition suit de près tout ce qui se passe au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle.

Du Tout Sauf Andry Rajoelina (TSAR) au mouvement « Tous contre la candidature d'Andry Rajoelina », l'opposition est bien lancée pour faire obstacle à une éventuelle présentation de l'actuel chef de l'Etat à la prochaine course à la magistrature suprême. « On ne veut pas d'un président qui a une nationalité étrangère » est le slogan de ce nouveau mouvement qui ne donne pas encore son nom mais qui réussit déjà à rassembler une bonne partie des formations hors régime. Hier, sur les ondes de l'AZ Radio, durant le talk show Miara-Manonja, Fidèle Razara Pierre a une fois encore appelé tous les candidats à se liguer pour le respect de l'Etat de droit car selon lui, « la candidature d'Andry Rajoelina à la présidentielle du 9 novembre constitue une transgression des lois en vigueur ». La plateforme C Lera, le groupe Panorama, le Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM), l'Appogénie, le parti Malagasy Miara-Miainga, le parti Tsara Tahafina ou encore le Mihava Tour sont déjà acquis à cette cause.

Souveraineté nationale

En effet, ils ont déjà affiché publiquement leur intention. Durant quelques semaines, les réunions se sont succédé du côté d'Andraharo. D'un commun accord, ils ont décidé de faire une déclaration pour faire barrage à la candidature d'Andry Rajoelina, le jeudi 24 août à l'Espace Andy By-Pass. Mais les forces de l'ordre en ont décidé autrement. Ils ont pu néanmoins faire passer le message. « Nous ne voulons plus d'un candidat qui a une nationalité étrangère. Au nom de la souveraineté nationale et de l'Etat de droit, nous sommes prêts à faire front contre la candidature d'Andry Rajoelina », a-t-on scandé au By-Pass. En tout cas, ce mouvement n'entend pas baisser les bras malgré les obstructions. Le Maître Hanitra Razafimanantsoa a d'ailleurs indiqué ce vendredi que « les réunions se sont poursuivies, à Ambohimanambola, le soir du kg24 août ».

Certificat de nationalité. « Nous invitons tous les candidats à la prochaine présidentielle à se réunir pour contester la candidature d'Andry Rajoelina », a lâché hier Fidèle Razara Pierre. Le député est même prêt à passer à une autre étape si la candidature d'Andry Rajoelina est validée par la HCC et que les candidats décident de s'unir pour protester. « Nous sommes disposés à conduire la population dans la rue si cela est nécessaire », a-t-il indiqué. En tout cas, tout repose sur la HCC et celui ou celle qui signera le certificat de nationalité de l'actuel chef de l'Etat. « Nous observons de près le juge qui osera signer le certificat de nationalité malgache d'Andry Rajoelina », a déjà indiqué le parti MMM. Une prise de position partagée par une bonne partie des partis de l'opposition. Les pressions viennent déjà de partout même si le locataire d'Iavoloha tente le tout pour rassurer la population. « Ce qui pose problème c'est sa nationalité française et non pas sa nationalité malgache », a enchaîné l'élu d'Ambatondrazaka. Force et de constater que les jours qui suivront la date du 6 septembre seront déterminants pour l'organisation des élections à venir mais surtout pour la stabilité politique dans le pays.