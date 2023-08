Angola: Le programme de privatisation rapporte 980 milliards de kwanzas

Luanda — Le programme de privatisation (PROPRIV) a permis la collecte de 980 milliards de kwanzas, avec la vente de 73 actifs, durant la première phase, a annoncé mardi le coordinateur adjoint du programme, Ottoniel Dos Santos.

Parmi les montants évoqués, 605 milliards de kwanzas sont des arriérés de paiement, a déclaré le secrétaire d'État au Trésor, qui parlait à la fin de la réunion interministérielle sur le programme de privatisation.

Le gouvernant a fait savoir que, dans la Zone Économique Spéciale-Luanda/Bengo (ZEE), deux actifs seront privatisés, Indutubo et Mecametal, tandis que dans la province de Cabinda, des unités de fabrication telles qu'une usine et un complexe de refroidissement ont aussi été privatisées.

Le programme de privatisation prévoit également les supermarchés de Rede Poupa lá, sur un total de neuf (09) actifs, un à Benguela, Lunda Sul et Zaire et trois à Cabinda et Luanda.

«Le processus de privatisation de ces entreprises va déjà démarrer, via un appel d'offres public, sous forme de cession d'actifs », a-t-il expliqué.

Le programme de privatisation (PROPRIV) a débuté à la mi-2019 et vise essentiellement à renforcer le secteur privé angolais, en vue de le rendant plus efficace et compétitif.