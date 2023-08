Angola: Le Président angolais félicite les Zimbabwéens pour leur processus électoral

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité lundi le peuple et le gouvernement de la République du Zimbabwe pour la tenue du 23 au 24 août de cette année, des élections harmonisées visant à choisir le Président de la République, le Parlement et les représentants des gouvernements locaux.

Dans un communiqué de presse de la Présidence parvenu à l'ANGOP, indique que l'homme d'État, dans un message au Président élu Emmerson Mnangagwa, a également salué le climat de paix et de tranquillité dans lequel s'est déroulé le processus électoral, comme en témoigne par les différentes Missions d'Observation Electorale.

La missive ajoute qu'il s'agit d'une démonstration de la maturité et de la résilience du peuple zimbabwéen, malgré les adversités socio-économiques auxquelles le pays est confronté, résultant de la longue période de sanctions internationales imposées, et plus récemment de l'environnement post-pandémique du COVID. -19 et des effets néfastes du conflit européen.

João Lourenço salue le président élu et son parti, et encourage les autres acteurs politiques à respecter ce qui est inscrit dans la Constitution, ainsi que les lois et règles électorales.