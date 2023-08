Angola: Mise en place d'une stratégie pour la prévention des maladies infectieuses

Luanda — Le Gouvernement angolais prétend de renforcer la lutte contre les maladies infectieuses et d'autres événements qui interfèrent à la santé publique grâce la mise en œuvre de la stratégie « Une seule santé », a informé ce mardi, le secrétaire d'État chargé de la Santé publique, Carlos Alberto de Sousa.

Le responsable a affirmé l'existence d'un groupe multisectoriel et disciplinaire, lors de l'ouverture d'un Workshop de partage des données sur la surveillance des maladies dans le cadre de la stratégie "Une Santé", pour donner une réponse rapide aux épidémies.

Selon lui, les vastes mouvements de population, associés aux activités économiques, la forte densité de population dans les quartiers et le manque d'assainissement dans les quartiers, favorisent la circulation des maladies infectieuses.

"Avec la plateforme Une seule santé, nous avons l'intention de partager des données sur la santé humaine, animale et environnementale pour réduire la mortalité, l'impact des maladies et les événements indésirables sur la santé", a-t-il déclaré.

Carlos Alberto de Sousa a dit nécessaire, d'impliquer dans ce processus, les communautés pour promouvoir des habitudes et des attitudes visant à réduire les risques, ainsi qu'à renforcer la découverte précoce et à endiguer des menaces de maladies.

%

La stratégie « Une Santé » est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, des plantes et de l'environnement qui, au sens large, sont étroitement liées et interdépendantes.

L'approche mobilise plusieurs secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble et promouvoir le bien-être et faire face aux menaces qui pèsent sur la santé et les écosystèmes.

L'événement a connu la présence des secrétaires d'État chargés de la Santé publique, de l'Enseignement supérieur, du Budget et de l'Investissement public, de l'Administration foncière, de l'Agriculture et de l'élevage, de l'Éducation préscolaire, de l'Énergie et de l'Eau, de l'Intérieur et de l'Environnement.