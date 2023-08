Togo: Un blessé grave - Le MMLK craint pour la vie d'un de ses militants et sa famille

On ne cessera de le dire. Les litiges fonciers peuvent dégénérer à tout moment au Togo et mettre à mal le vivre-ensemble. Il urge que les dirigeants s'impliquent davantage pour leur règlement pacifique pour éviter parfois que les plus forts ne versent le sang des plus faibles.

Selon une situation dont fait cas le MMLK (Mouvement Martin Luther King) de Pasteur Edoh Komi, des individus auraient tiré au domicile de son coordinateur cantonal à Tchékpo dans la préfecture de Yoto. Bilan, un blessé grave. Voici le communiqué de ce mouvement qui en appelle à la protection de son militant et de sa famille...

Dans la nuit du 27 août 2023, des tirs d'arme ont crépité dans la maison du coordinateur du Mouvement Martin Luther King dans le canton de Tchekpo dans la commune Yoto 2 faisant un blessé grave évacué à l'hôpital de Tsévié.

Loin de motiver la circonstance, un litige foncier serait probablement à l'origine compte tenu des menaces dont il a été victime ces derniers jours.

Saisi de cet incident malheureux, le Mouvement Martin Luther King a informé les autorités municipales administratives et sécuritaires de la zone.

En effet, ce dossier foncier dure des années à Tchekpo et beaucoup d'autorités et d'institutions de l'État ont été mises à contribution mais son règlement est toujours sans suite favorable.

Malgré toutes les preuves militant en faveur des propriétaires, les gros bras et les usurpateurs n'ont guère désisté ni cédé, probablement appuyés par des gens tapis dans l'ombre.

Des menaces et des actes de violences ont été proférés contre les propriétaires notamment le coordinateur du MMLK voire le chef canton de Tchekpo.

Il est important de préciser que ces funestes individus opérant à visage découvert n'ont été que légèrement inquiétés et interpellés et finalement libres de tout mouvement alors qu'ils sont coupables de meurtres, d'actes graves de violences, de voies de fait et d'atteintes aux vies humaines. C'est juste inadmissible et inacceptable. Voilà les conséquences tragiques et dramatiques qui résultent de ces défaillances judiciaires et sécuritaires toujours déplorées et dénoncées par le MMLK.

La situation foncière de Tchekpo a atteint le point de non-retour avec cette tentative d'agression et d'assassinat perpétrée au domicile de notre point focal et il urge qu'une solution définitive et durable y soit impérativement trouvée.

Le Mouvement Martin Luther King déplore le degré de violence et de barbarie dans cette affaire et demande que les auteurs probablement ceux qu'on connait déjà soient poursuivis et traduits devant les instances judiciaires.

Le MMLK demande que les responsables sécuritaires et judiciaires en charge de cette affaire soient démis de leurs fonctions notamment le CB de la localité et quelques juges des tribunaux de Vogan et de Tabligbo ayant laissé la situation pourrir jusqu'à la tentative d'agression et d'assassinat de notre coordinateur.

*Le MMLK demande aux autorités sécuritaires de veiller à la protection de notre coordinateur et de toute sa famille.*

Fait à Lomé, le 29 août 2023