Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Aout 2023

Gabon : Coup d’Etat - Paris suit « avec la plus grande attention » la situation

Un groupe d’une douzaine de militaires gabonais a annoncé ce mercredi 30 août l’annulation de l’élection présidentielle et la dissolution de « toutes les institutions de la République ». Quelques instants plus tôt, la réélection d’Ali Bongo, au pouvoir depuis 2009, venait d’être officialisée. Paris suit « avec la plus grande attention » la situation. (Source : liberation.fr)

Guinée : Coopération - Pourquoi la visite de Patrice Talon a été « annulée » ?

Le 18 juillet dernier, après une rencontre tripartite tenue à Abuja, la CEDEAO avait désigné un nouvel émissaire dans les pays en transition (Guinée, Mali, Burkina Faso) en Afrique de l’Ouest. Le Président béninois Patrice Talon a été mandaté par ses pairs Bola Ahmed Tinubu et Umaro Sissoco Embalo pour renouer le dialogue au niveau présidentiel avec les juntes (guinéenne, malienne et burkinabè). Cette visite de consultation avait pour but précis de relancer le dialogue au plus haut niveau et favoriser le retour à l’ordre constitutionnel dans un bref délais. En Guinée, l’émissaire de la troïka présidentielle devait discuter de la conduite de la transition avec le colonel Mamadi Doumbouya et surtout l’encourager à rester dans le cadre du calendrier de 24 mois. Les autorités de Conakry avaient favorablement accueilli cette visite. Mais à date, elle n’a pas eu lieu. Aucune raison officielle n’a été invoquée pour expliquer l’annulation de cette mission. Mais selon une source diplomatique proche de la Cédéao, le coup d’Etat survenu au Niger, une semaine après la désignation de M. Talon, pourrait bien en être pour quelque chose. (Source : africaguinee.com)

%

Niger : Coopération avec les Usa- Le Millennium challenge corporation suspend ses activités

Le Millennium challenge corporation (Mcc), une agence du gouvernement américain, a suspendu toutes ses activités au Niger en raison de la prise de pouvoir par des militaires. Cette suspension inclut l’arrêt du compact régional. En raison du coup d’État au Niger, Millennium challenge corporation (Mcc) a suspendu toutes ses activités et financement dans ce pays. Le financement de près de 302 millions de dollars (environ 183 milliards Fcfa), réservé au Niger et destiné à remettre à niveau l’axe Dosso-Niamey a été annulé. La construction de ce tronçon de 127 km devrait améliorer les coûts de transport et faciliter l’accès du Niger au marché international en passant par le port de Cotonou au Bénin. ( Source : aouaga.com)

Benin : Faux et usage de faux- Deux enseignants béninois épinglés au Burkina-Faso

Poursuivis pour faux et usage de faux lors de leur inscription dans une école de formation d’agents de santé, deux béninois se retrouvent dans de sales draps. Selon les informations rapportées par beninwebtv, les deux béninois seraient des enseignants ayant fourni de faux documents pour s’inscrire dans une école privée de santé au Burkina-Faso.« Pour s’inscrire à l’Eps Sainte Julie de Tenkodogo en tant qu’élèves infirmiers, les sieurs Denis A. A. et Joseph Comlan G. ont commis des actes de « faux et usage de faux », selon le Ministère burkinabè de la Santé et de l’Hygiène Publique. Dans une correspondance adressée au fondateur des Écoles privées de santé (Eps) Sainte Julie, le ministère a fait savoir que Denis et Joseph ont produit de faux documents pour se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas en réalité. En effet, l’Eps Sainte Julie a « tenté de faire passer l’examen national de certification 2022 » à ces deux Béninois qui font partie de son effectif depuis 2019. (Source : acotonou.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme- Un influent terroriste neutralisé à Niafunké

Poursuite de la reconnaissance offensive dans le secteur de Anéfis. Ce mardi 29 août 2023, aux environs de 08 h 00, des frappes aériennes ont été menées contre des colonnes de véhicules des groupes armés terroristes observées à 12 km d'une forêt non loin d'Anefis. Selon des renseignements précis, ces groupes sont en train de planifier des attaques contre des populations civiles et des postes FAMa. Les évaluations se poursuivent présentement. Par ailleurs, sur la base de renseignements, les FAMa ont neutralisé, ce jour vers 09 H 45 à 14 km au Nord-Est de Niafunké, Adou DIALLO, un influent terroriste activement recherché. L'Intéressé est impliqué dans le tir d'obus contre le Camp de la garde à Tombouctou le 18 août 2023. (Source : abamako.com)

Sénégal : Immigration clandestine-168 migrants interceptés en mer, attendus au port de Dakar

Cent soixante-huit migrants sénégalais, arrêtés par la Garde civile espagnole le 24 août dernier dans les eaux mauritaniennes, étaient prévus d'arriver au port de Dakar le mardi 29 août 2023, selon les informations du journal Le Quotidien. Ces candidats à l'immigration, qui avaient pour intention de rejoindre l'Europe, avaient été interceptés par la marine espagnole dans le golfe de Nouadhibou, à environ 150 km des côtes mauritaniennes. Ils seront débarqués du navire espagnol « Rio Tajo», après avoir passé cinq jours dans des conditions difficiles, marqués par des tensions à bord. Le navire avait été retardé en raison de négociations avec les autorités mauritaniennes qui refusaient initialement de les accueillir.

Côte D’Ivoire : Destruction d'affiches, dérives graves- Des partis politiques appellent les candidats à mettre fin aux violences

La Concertation interpartis pour des élections démocratiques (Cied) attire l’attention des populations, des acteurs politiques et des candidats sur des pratiques malsaines constatées, depuis le début de la campagne électorale. Avec amertume, elle déplore « des dérives graves telles que les destructions des affiches, les affrontements, des discours haineux, etc.» Dans une déclaration qui date d’hier, et signée de son président national, Dr Blé Norlander Pierre, cette structure regroupant des partis et des groupements politiques, ainsi que des candidats dans un même creuset, appelle les hommes politiques et l’ensemble des acteurs impliqués dans la campagne électorale à avoir de la retenue et de la mesure.(Source : Fratmat.info)

Maroc : Infrastructures- L’autoroute de l’eau sort du tunnel entre Kénitra et Rabat

Projet novateur au niveau de l’Afrique, l’autoroute de l’eau a été lancée pour relier Oued Sebou à Kénitra et Bouregreg à Rabat. Premier ouvrage du genre dans le continent, ce circuit permettra de récupérer l’excédent hydrique pour approvisionner les régions en déficit. La première phase de l’autoroute de l’eau au Maroc a été finalisée par l’opérationnalisation, lundi 28 août 2023, de l’axe entre Kénitra et Rabat. Projet 100% marocain en termes de compétences, de main-d’œuvre, d’ingénierie et d’études, cet ouvrage permet de récupérer l’excédent des eaux de l’oued Sebou, habituellement déversées dans l’Atlantique, pour approvisionner le Bouregreg en passant par Rabat. A terme, ce circuit permettra de couvrir des usages industriels, agricoles et domestiques sur un territoire plus large, notamment via Bouznika, Mohammedia et Casablanca, avec une extension jusqu’à Marrakech. Chaque année, ce sont près de 400 millions de mètres cubes de l’eau douce de Sebou qui se déversent dans la mer. (Source : Yabiladi)

Rca : Impunité- Un expert des Nations Unies appelle à une action pour mettre une fin

Un expert de l’Onu a exprimé à Génève, sa vive préoccupation concernant la situation des droits de l’homme en République centrafricaine. » Compte tenu des tensions et des divisions résultant du référendum constitutionnel, les autorités centrafricaines doivent de toute urgence engager tous les acteurs dans un véritable dialogue politique visant à désamorcer la situation et à créer un climat de confiance « , a déclaré Yao Agbetse, l’expert indépendant de l’Onu sur la République centrafricaine, à l’issue d’une visite de 10 jours dans le pays.« Seul un dialogue politique inclusif peut fournir un cadre pour (re)construire un consensus. L’approche militaire a montré ses limites et il y a un besoin urgent d’une offre politique cohérente et prévisible », a déclaré M. Agbetse.(Source : abangui.com)

Togo : Présidence de l’Oic- Le représentant de la Côte d‘Ivoire échange avec le ministre togolais du Commerce et de l’Industrie

En mission au Togo dans le cadre de la préparation des prochaines réunions de l’Organisation Internationale du Café (Oic), Aly Touré, Porte-parole des Pays Producteurs Africains de l’Organisation Interafricaine du Café (Oiac) auprès de l’Oic, a été reçu en audience le lundi 28 Aout 2023 par M. Adédzé Kodjo, Ministre togolais du Commerce, de l’Industrie, et de la Consommation locale. D'après un communiqué parvenu à Abidjan.net, M. Touré, au cours de cette « visite de courtoisie », a échangé avec le ministre Adédzé sur « les prochaines réunions de l’Organisation internationale du café » En outre, il s’agissait pour l’ambassadeur Aly Touré « de rassurer les autorités togolaises sur le soutien massif et entier des 25 pays membres de l’Oiac aux côtés de ce pays frère ». (Source : alome.com)

Cameroun : Football- André Onana de retour en sélection nationale

André Onana est de retour en sélection nationale. Son nom figure sur la liste des 24 joueurs retenus par Rigobert Song pour le match face au Burundi.Pour le match comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) en Côte d’Ivoire, le sélectionneur du Cameroun Rigobert Song a dévoilé sa liste ce mardi 29 août 2023. André Onana avait quitté la sélection nationale du Cameroun en pleine Coupe du monde 2022 en raison d’une mésentente avec son coach. Contraint par son sélectionneur, il avait annoncé sa retraite internationale en 2022. Dans le cadre des éliminatoires de la Can 2023, Les lions indomptables de Rigobert Song affrontent le Burundi le 12 septembre 2023 à Garoua au Caméroun. (Source : autre presse)