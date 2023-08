Algérie: Le groupe 'Dihya' remporte le 1er Prix du Festival de la musique et de la chanson chaouies

KHENCHELA — Le 1er Prix du concours du 11ème Festival culturel local de la musique et de la chanson chaouies, clôturé mardi à la Maison de la culture Ali-Souaihi de Khenchela, a été décerné au groupe "Dihya" de Khenchela, à l'issue des délibérations du jury présidé par Aïssa Brahimi.

Le groupe New'n'Zik, de Batna, a remporté le 2ème prix du concours, tandis que la troisième place du podium a été attribuée, ex-aequo, à l'Association du folklore chaoui d'Ensigha et à l'Association pour les arts et la préservation du patrimoine chaoui (Khenchela).

Un membre du jury, Saâd Abderraouf Guellil, a rappelé que le couronnement du groupe "Dihya" qualifie cette formation à participer au Festival national de la chanson amazighe prévu à la fin de l'année en cours à Tamanrasset.

M. Guellil a estimé que le groupe lauréat s'est distingué du lot de par sa forte présence sur scène, sa rythmique et sa performance artistique.

Le jury a recommandé à tous les artistes participants "la continuité dans le travail pour faire de ce festival un événement économique, touristique, historique et social, et une opportunité de contacts et de tissage de liens entre les artistes de la région".

Le jury a également appelé les artistes, en particulier les jeunes talents, à "bénéficier des expériences des figures artistiques chevronnées, nombreuses dans la région des Aurès" et à "oeuvrer à faire participer au concours, lors de la prochaine édition, des artistes féminines, en reconnaissance des efforts des femmes chaouies et à leur contribution, tout au long de l'histoire, à la préservation de ce patrimoine culturel".

Quant au comité du Forum scientifique organisé en marge du festival, il a recommandé, par le biais d'Aïssa Boudraâ, chercheur spécialisé dans le patrimoine amazigh, de créer un institut des arts populaires, d'étendre la chanson chaouie du folklorique vers le moderne pour y intéresser davantage de jeunes et de classer le chant des Rahaba au patrimoine national immatériel, en lui consacrant sa propre fête, d'autant, a-t-il ajouté, qu'il s'agit d'un genre lyrique largement répandu.

La 11ème édition du festival culturel local de musique et de la chanson chaouies, organisée sous le slogan "le chant chaoui, un message des ancêtres", a servi d'espace de saine compétition entre les groupes Aurésiens qui ont fait montre d'un niveau appréciable, grâce à la diversité des mélodies, selon le commissariat de la manifestation.

Pas moins de 45 artistes ont fait étalage, quatre jours durant à la Maison de la culture et au théâtre de plein air, de beaucoup de talent en interprétant des chants chaouis traditionnels et modernes auxquels le public, très nombreux durant tout le festival, a répondu par ses applaudissements nourris et ses reprises en choeur.