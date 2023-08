Algérie: Constantine/Douane - Une marchandise d'une valeur de plus de 32 mns DA saisie en 7 mois

CONSTANTINE — Une marchandise d'une valeur de plus de 32 millions de dinars a été saisie par l'inspection divisionnaire des Douanes de Constantine entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023, a déclaré mardi l'inspecteur principal, Abdelkrim Ghendous chargé de la communication auprès de l'inspection divisionnaire des Douanes de Constantine.

S'exprimant au cours d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités de l'inspection divisionnaire des Douanes de Constantine du 1 er janvier au 31 juillet 2023, le même responsable faisant état de 31 dossiers de contentieux élaborés a indiqué que la marchandise saisie comprend entre autres 4 drones, des montres de luxe, accessoires de téléphones mobiles, produits cosmétiques et 1 kg d'or.

S'agissant des activités des brigades opérationnelles des Douanes couvrant les wilayas de Constantine et de Mila, le même responsable a fait état de la saisie de 8.600 comprimés psychotropes dans deux opérations distinctes.

S'agissant du mouvement de voyageurs au niveau de l'aéroport international Mohamed Boudiaf durant les deux mois de juin et juillet derniers, M. Ghendous a précisé qu'il a été enregistré plus de 24.400 départs et plus de 27.540 arrivées le mois de juin en plus de 44.105 départs et plus de 24.000 arrivées le mois de juillet dernier.

Rappelant l'engagement des Douanes algériennes à offrir un service de qualité au profit des voyageurs, le même responsable a indiqué que toutes les doléances déposées auprès des services douaniers de l'aéroport Mohamed-Boudiaf (environ 20 depuis le début de l'année en cours) ont été "toutes prises en charge".

A ce titre, le même responsable qui a indiqué que les mesures de facilitation prévues par la direction générale des douanes (DGD) s'agissant notamment des procédures de vérifications, de contrôle des voyageurs ont positivement influé sur la durée de traitement des voyageurs (1minute 25 secondes).

Une visite guidée au profit des journaliste a été organisée à cette occasion à l'aéroport international Mohamed Boudiaf.