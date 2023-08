Ethiopie: Signature d'un protocole d'accord permettant aux Éthiopiens de travailler en Suède et dans d'autres pays européens

Addis Ababa — Un protocole d'accord permettant aux Éthiopiens de travailler en Suède et dans d'autres pays européens a été signé entre le ministère du Travail et des Compétences et la société Miljonbemanning, basée en Suède.

Le protocole d'accord signé par le ministre d'État au Travail et aux Compétences, Nigussu Tilahun, et le PDG de Miljonbemanning, Ali Khalil, permettra aux deux parties de coopérer en matière de formation professionnelle et de faciliter les opportunités d'emploi, a-t-on appris.

À cette occasion, le ministre du travail et des compétences, Muferiat Kamil, a déclaré que l'entreprise possédait une riche expérience en matière de formation et permettait aux demandeurs d'emploi d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour rejoindre les marchés de Suède et d'autres pays européens.

Le ministre a déclaré que le protocole d'accord contribuerait à produire une main-d'oeuvre compétente avec le soutien de la technologie.

En outre, il est essentiel de faciliter l'emploi légal des jeunes Éthiopiens à l'étranger, de créer de nouvelles compétences et de réduire l'immigration clandestine.

Selon le ministre, les compétences et les connaissances transmises aux citoyens les aideront non seulement à trouver un emploi à l'étranger, mais les prépareront également à répondre à la demande intérieure.

Le chef de division de la Miljonbemanning Company Ethiopia, Binyam Fekadu, a déclaré que la société offrirait des formations dans divers domaines et faciliterait l'emploi.

Il a ajouté que l'entreprise protégerait également la sécurité des citoyens déployés en Suède et dans d'autres pays européens.