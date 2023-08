Tunisie: Après la séparation à l'amiable avec Ratko Kostanic - Kanzari provisoirement ?

Les responsables cabistes ouvrent la liste des « départs » d'entraîneurs de la saison 2023-2024...

C'était attendu que Ratko parte très tôt du CAB, trahi par une équipe nordiste qui est l'ombre d'elle-même en ce début d'exercice. On ne peut passer sous silence cette campagne de recrutements, un véritable fiasco, effectuée et décidée par le staff technique. Pendant la préparation d'avant-saison entamée relativement tôt et lors des premiers matches de championnat, la déception était totale.

Les nombreuses recrues n'ont rien montré de bon et le CAB a payé cash ses mauvais choix. Le comité directeur a vite promu Maher Kanzari provisoirement à la tête de l'équipe senior, lui qui est directeur technique des jeunes. Et il est fort possible que le provisoire puisse durer longtemps ! Tout dépendra des résultats à venir, d'autant que le nouvel entraîneur bénéficiera d'une assez longue trêve pour mettre un peu d'ordre dans la «maison» cabiste.

Mais on ne peut prendre ce risque du côté des responsables sans avoir un plan B dans la tête! En effet, plusieurs noms ont déjà circulé dans l'entourage proche du Club pour succéder au technicien serbe. Les noms du jeune Sami Gafsi et Sofiene Hidoussi, qui connaissent parfaitement l'ambiance au CAB, reviennent avec insistance sur l'échiquier. Mais ce ne sont que des rumeurs tout comme celle de Montasser Louhichi, lui aussi passé par là et qui a laissé une relative bonne impression. Toutefois, on ne peut se prononcer d'une manière catégorique à la hâte sur tel ou tel entraîneur. Il est conseillé au comité directeur de prendre le temps nécessaire afin de ne pas faire, de nouveau, un mauvais choix.