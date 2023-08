Sénégal: Campagne nationale de reboisement - 250 arbres plantés à Kolda, selon les Eaux et Forêts

Kolda — L'inspection régionale des Eaux et Forêts de Kolda a annoncé avoir planté quelque 250 arbres à l'occasion de la campagne nationale de reboisement qui a été lancée, mardi, dans cette région méridionale du Sénégal, a constaté l'APS.

« Le service régional des Eaux et Forêt de Kolda a planté 250 arbres dans la forêt de Maon », a dit le lieutenant-colonel Daniel Manga, ajoutant que « le processus va continuer d'ici la fin de la campagne ».

« Nous sommes en période de reboisement dans le cadre de la mise en oeuvre de la campagne nationale de reboisement et nous avons choisi la forêt classée de Maon qui est une forêt périurbaine située entre la commune de Kolda et celle de Dioulacolon, pour l'enrichir », a expliqué Daniel Manga.

Il a indiqué que le service des Eaux et Forêts compte aller vers »le bornage de la forêt pour éviter d'éventuelles installations d'habitats et une occupation par les populations comme cela a été le cas ces derniers mois ».

Daniel Manga a toutefois invité les populations à « s'impliquer » dans la préservation des ressources forestières.

»Le service des Eaux et Forêts ne peut rien faire sans les populations. C'est pourquoi nous sensibilisons et invitons ces dernières à épauler les agents dans la protection de la forêt », a-t-il martelé.

Evoquant la problématique du trafic de bois dans la région, le lieutenant-colonel Daniel Manga s'est félicité d'une « baisse drastique » du phénomène, compte tenu de la synergie d'actions entre les Forces de défense et de sécurité et les agents des Eaux et Forêts pour »endiguer le mal ».

Dans cette perspective, il est d'avis que « les dégâts causés par les feux de brousses sont »plus importants que le trafic de bois ».

»Nous encourageons tous les acteurs et partenaires à oeuvrer pour endiguer la coupe illicite de bois et je pense qu'on doit également mettre plus l'accent sur la communication sur les feux brousse qui font plus de dégâts que le trafic de bois, a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'impliquer les populations dans la préservation des forêts.