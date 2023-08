Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi recommande pas moins de 3% du budget national pour la recherche scientifique

Le Président Félix Tshisekedi a demandé, mardi 29 août, au Parlement et au Gouvernement de consacrer au moins 3 % du budget national, pour l'exercice 2024, à la recherche scientifique dans toutes ses dimensions.

Le chef de l'Etat a fait cette demande lors de la clôture du Conclave du génie scientifique congolais à Kinshasa.

Ce budget passerait ainsi de 0.5 % actuel à au moins 3 %, selon le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, qui salue la proposition de Félix Tshisekedi :

« Je suis satisfait du résultat parce qu'il n'y a pas de recherche sans argent. Dès lors que la volonté politique du président de la République et du Gouvernement est qu'on passe d'un budget de 0,5 % budget à un budget de 3 %, progressivement on passera à un taux plus digne pour un pays comme la RDC ».

Il a rappelé que ce conclave a été organisé pour permettre à la RDC de recréer un organe de succession à l'intelligentsia belge qui avait géré son économie avant l'indépendance.

« Nous avons voulu que ce soit un conclave pour que la nation, à travers ses inventeurs, ses chercheurs et autres puisse se rendre compte qu'elle a des potentialités de se prendre en charge pour son développement. Après ce conclave, nous aurons des forums, des congrès de l'intelligentsia congolaise que le ministère de la Recherche scientifique va organiser », a poursuivi Gilbert Kabanda.

%

Le ministre de la Recherche scientifique a par ailleurs promis de publier régulièrement des résultats concrets de la recherche scientifique congolaise :

« Je ferai en sorte que chaque année qu'il y ait présentation à la population de ces nouvelles acquisitions dans le domaine de la recherche et de la science ».

Recommandations du génie scientifique

Après deux semaines d'assises, les trois cents inventeurs et innovateurs, réunis en conclave, ont estimé qu'il faut promouvoir l'expertise scientifique, créer une commission interministérielle permettant d'injecter dans l'industrie les produits d'invention scientifiquement mis au point.

Ils demandent aussi que soit élaboré le programme de recherche dans les domaines prioritaires du gouvernement et favoriser le financement des projets de recherche.

Pour eux, le pays doit promouvoir une culture de la valorisation des résultats de la recherche, en créant, notamment, une agence nationale de la propriété intellectuelle et un ordre de mérite en sciences, innovation et technologie.

Ces scientifiques sollicitent également la promotion d'une diplomatie scientifique agissante à travers les missions diplomatiques.

Les inventeurs congolais disent avoir besoin de soutien dans le processus de certification de leurs produits ou services.

Enfin, les participants au Conclave du génie scientifique congolais ont recommandé la mise en place d'une task force pluridisciplinaire comprenant des économistes et des juristes chargés de former, d'équiper et d'accompagner les inventeurs et les unités de production dans la conception de leurs business en vue d'optimiser leur rentabilité.