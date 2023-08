Afrique: Ouverture de l'Africa Singapor Business Forum - Le patronat ivoirien rencontre les dirigeants du Fond souverain du pays

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, (Cgeci), M. Ahmed Cissé, a pris part avec une importante délégation du patronat ivoirien, à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2023 de l'Africa Singapor Business Forum le mardi 29 août 2023. Rapportent les services officiels de cette organisation patronale.

Cet important forum d'affaires, qui est à sa septième édition, réuni depuis sa création en 2010, plus de 5 000 chefs d'entreprises et chefs de gouvernements, de plus de trente pays, pour explorer les partenariats et les opportunités d'affaires entre ces deux dynamiques régions du monde, que sont l'Asie et l'Afrique. Ajoutent ces sources.

Des panels, conférences et tables rondes étaient inscrits au menu du forum avec des rencontres B to B qui ont permis aux hommes et femmes d'affaires de la délégation ivoirienne de nouer des partenariats pour le développement de leur business.

Ce fût également une belle opportunité pour les représentants de l'Administration ivoirienne, membre de la délégation de la Cgeci, de toucher du doigt le modèle de coopération réussie entre le secteur public et le secteur privé. En marge de ce forum économique, le président du patronat ivoirien et quelques membres de la délégation ont été reçu dans les locaux du fonds souverain TEMASEK pour une visite de travail.

%

L'objectif de cette séance de travail était de s'imprégner de la contribution du fonds souverain au développement économique de Singapour et à l'émergence de capitaines d'industries championnes, aussi bien dans la Cité-Etat que dans d'autres pays.

M. Anuj Maheshwari, Directeur général, Agribusiness, et Directeur Général, Moyen Orient et Afrique de TEMASEK, qui recevait la délégation du Patronat Ivoirien, a pu partager avec celle-ci les erreurs à ne pas commettre par la partie ivoirienne au cas celle-ci serait animé par la volonté de mettre en place un fonds souverain. Il s'est également appesanti sur les meilleurs succès du fonds ainsi que ses bonnes pratiques.

Non sans noter l'intérêt et l'importance de ce fonds dans la construction et le développement de champions nationaux, sujet clairement inscrit dans le plan stratégique de la Cgeci, le président Ahmed Cissé a fortement plaidé afin que TEMASEK inscrive dans son agenda, le développement de ses activités en Afrique francophone notamment en Côte d'Ivoire dans un modèle de co-entreprises ou de joint-ventures avec le secteur privé local.

Par ailleurs, M. Ahmed Cissé a partagé avec ses hôtes du moment, les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire notamment dans le domaine agricole en soulignant l'ambition du pays, à travers son plan national de développement 2021-2025, de créer des agropoles et développer des chaines de valeurs dans plusieurs sous-secteurs agricoles.

Soulignons que cette visite de travail a permis à la délégation ivoirienne, composée d'administrateurs de la Cgeci et de représentants de l'administration ivoirienne de s'imprégner des bonnes pratiques en ce qui concerne l'aménagement et la gestion des zones industrielles à travers un modèle inclusif dans lequel le secteur privé est activement associé. Par ailleurs, la note apprend que la délégation ivoirienne a également effectué une visite au port de Singapour et au parc d'affaires « one north ».