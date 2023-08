Afrique: Dak'Art 2024 - Les inscriptions se poursuivent

Les artistes qui veulent participer à la grande biennale des arts de Dakar 2024 ont jusqu' au 15 septembre 2023 pour soumettre leurs candidatures.

La biennale des arts de Dakar encore appelée Dak'Art est l'une des principales manifestations d'art contemporain africain consacrée à la sélection des artistes vivant sur et hors du continent (la diaspora). Neuf disciplines sont sélectionnées à cette quinzième édition : les arts de la scène, la sculpture, la peinture, le graffiti, les installations, la photographie, les arts du textile, l'art vidéo, le mix média.

Les intéressés sont appelés à soumettre leur formulaire de candidature dûment rempli et un dossier complet qui doit comprendre une biographie de 20 à 25 lignes maximum en français et en anglais ; un curriculum vitae détaillé́ ; deux photos d'identité́ récentes en haute résolution ;

Une copie scannée du passeport en cours de validité́ au moins jusqu'au 31 mars 2025; cinq reproductions en haute définition (300dpi pour 30x50 cm) d'oeuvres inédites datant au plus d'octobre 2022 (propriété́ de l'artiste) sur support papier ou numérique (photographies, USB, CD), la mention du nom du photographe est obligatoire de même que celle de la date de création, un texte de présentation des oeuvres et leur fiche technique obligatoire (références des oeuvres, titres, dimensions, poids, volumes, année de création, matériaux utilisés, valeur des oeuvres et valeur d'assurance, adresses des lieux de provenance et de livraison des oeuvres à l'issue de l'édition 2024 de la biennale).

Tous ces éléments doivent être mis sur une clé USB à envoyer par e-mail à opencall2024@biennale-dakar.org et par courrier avant le 15 septembre 2023, au Secrétariat général de la biennale de Dakar, situé à l'adresse suivante :19 avenue Hassan II 1er étage. BP 3865. Dakar Sénégal.

Les candidats doivent également fournir des copies d'articles de revues d'art et de textes critiques sur l'oeuvre de l'artiste, d'un ou de plusieurs témoignages d'experts reconnus, une lettre d'engagement de l'artiste qui, en cas de sélection, accepte de prendre en charge l'emballage des oeuvres avec indication de leurs dimensions, de leurs poids et de leurs volumes après emballage. Les oeuvres destinées à l'exposition internationale doivent être emballées adéquatement et expédiées dans des caisses à couvercles vissés afin de faciliter leur réexpédition.

Elles doivent être prêtes un mois au plus tard, après la notification à l'artiste de sa sélection pour la biennale. Elles doivent être facilement transportables. Les oeuvres proposées doivent être inédites et ne doivent pas avoir déjà été présentées.

Signalons que la biennale des arts de Dakar a été instituée depuis 1989 par l'État du Sénégal. Sa première édition a eu lieu en 1990, celle-ci a été dédiée à la littérature puis à l'art contemporain en 1992. C'est à partir de 1996 qu'elle a été consacrée à la création africaine contemporaine.