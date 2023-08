Congo-Kinshasa: Electricité - La Snél sort Bandundu ville de l'obscurité

La Société nationale d'électricité (Snél) a remis en service, le 27 août, dans la soirée, la sous-station électrique dite Aviation, dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu.

Plusieurs quartiers de la ville dépendant de cette sous-station électrique étaient privés d'électricité, depuis février 2023, à cause d'une panne de transformateur. Ces quartiers du chef-lieu de la province du Kwilu ont donc été pourvus en électricité après six longs mois.

La joie était perceptible en fin de soirée dominicale dans ces quartiers où des jeunes ont carrément traîné dans la rue plus tard que d'habitude grâce à l'éclairage. Et plusieurs petites unités de production à l'arrêt, pour les unes, ou fonctionnant sur générateur, pour d'autres, ont normalement repris du service.

Notons que le directeur général de la Snél, Fabrice Lusinde, a personnellement donné des instructions et orientations pour l'acquisition des pièces de rechange expédiées à Bandundu ville le 15 juillet pour la finalisation des travaux. Et le directeur provincial de la Snél au Kwilu, Prospère Bakuku assurait au début des travaux que des quartiers de Bandundu ville, privés du courant depuis cinq mois allaient être alimentés dans dix jours. «Nous sommes allés à Kinshasa contacter les autorités, et nous sommes revenus avec la bobine pour la réparation », indiquait-il.

En dépit des aléas de la technique, a dit Prospère Bakuku, le timing a été respecté.

Les techniciens de la société Ateliers d'Electro Maintenance industrielle (AEMI), engagés par la Snél, ont travaillé depuis le 21 juillet, pour enfin lancer le courant électrique dans ces quartiers le 27 août, soit un mois durant, et venir à bout de cette panne qui avait paralysé le station « Aviation » pendant six mois, et la remise en état du réseau de distribution à partir de la station RTNC de Bandundu ville.

Bandundu ville a donc renoué avec la civilisation par l'électricité. Et ce retour à la normale de la vie dans le chef-lieu du Kwilu est à mettre à l'actif du directeur général Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabemba, qui continue de s'illustrer dans son dynamisme depuis sa réhabilitation en juin dernier après une suspension préventive en avril à la suite des accusations abusives.

Sous sa houlette, la Snél se déploie à travers tout le pays depuis quelques mois, avec des travaux qui s'effectuent à la Centrale de la Tshopo à Kisangani, à Kolwezi où une nouvelle ligne de 30 KV a été inaugurée, la remise en service de deux cabines électriques à l'école militaire de Kananga dans le Kasaï, l'évaluation positive du système des compteurs de prépaiement « Cash power » à Bukavu dans le Sud-Kivu, le rétablissement du courant dans les communes de Bumbu et Makala à Kinshasa après plusieurs semaines, etc.