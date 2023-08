Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Mille jeunes congolais reçoivent des attestations d'entreprises

L'Association action de jeune congolais pour le développement (AJCD), présidée par Rucha Ngakala, a remis le 26 août à Brazzaville à mille jeunes congolais des attestations au terme d'une série de formations entrepreneuriales.

Une formation attestée offre la garantie d'avoir un titre professionnel reconnu par l'État ou par les organisations professionnelles privées. En outre, la validation d'une formation et des compétences permet d'être reconnue par une profession.

Les mille récipiendaires ont été formés en trois vagues dans plusieurs domaines comme l'électricité, la maintenance, les banques et finances, l'informatique, la décoration, la couture, la cuisine et l'hôtellerie, la pâtisserie, le réseau et télécommunication, l'agroalimentaire, la savonnerie, le transport et la logistique ainsi que dans diverses langues étrangères. « Au cours de votre parcours, vous avez développé les compétences essentielles, à savoir la résolution de problèmes, la pensée critique et la collaboration.

Ces compétences vous serviront tout au long de votre vie », s'est réjoui Marvel Moukala, responsable de la formation et de l'éducation à l'AJCD. Face aux difficultés d'emploi des jeunes, il a encouragé les bénéficiaires des attestations à oeuvrer davantage à la création des entreprises innovantes et résilientes.

Pour sa part, le président de l'AJCD, Rucha Ngakala, s'est dit ému de l'excellence des résultats qui a marqué une fin de formation heureuse. Il a plaidé pour l'apport de l'Etat pour une telle initiative juvénile. « Ensemble avec les partenaires tels que le ministère de la Jeunesse et l'Agence nationale de l'artisanat, nous allons les propulser davantage car ces jeunes entrepreneurs valorisent le made in Congo, au moment où le pays importe près de 95c/o de produits alimentaires », a-t-il signifié.

%

Afin de lutter contre l'oisiveté, ce dernier veut que ces jeunes entrepreneurs soient regroupés en coopérative après cette formation.

Enfin, le directeur de la formation et de la protection au ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Lezona Florian, a encouragé ces finalistes à préserver leurs acquis.

Selon certaines conventions collectives, les formations attestées ou certifiées sont des gages permettant d'avoir le statut de salarié.