Congo-Brazzaville: Mission humanitaire - La Croix-Rouge française ferme ses portes

Le chef de la délégation de la Croix-Rouge française des deux Congo (CRF), David Boisson, a annoncé le 28 août la cessation des activités de cette structure humanitaire après vingt-neuf ans au Congo.

La fermeture des portes de la délagation est due aux contraintes financières, a indiqué David Boisson lors de l'atelier du projet de renforcement de la résilience des populations et des institutions locales face aux risques de catastrophes dans le pays.

La cessation de ses activités au pays permettra à la Croix-Rouge congolaise de monter en leadership, a-t-il ajouté. Présente au Congo depuis 1994, la CRF est intervenue dans le domaine de la santé, la gestion des risques de catastrophes et la réponse aux urgences.

De même, elle a concouru au développement des sociétés nationales du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En ce qui concerne le volet santé, la CRF a contribué pendant vingt ans à la lutte contre le VIH-sida et la tuberculose à travers la mise en place des centres de traitement ambulatoire de Brazzaville, et Pointe-Noire en 1994 et 1998, dont la mission a été d'accueillir les patients référés par les unités de prises en charge des personnes vivant avec le VIH-sida. « Dans la continuité, il y a eu la mise en oeuvre des subventions du Fonds mondial, en qualité de principal récipiendaire sur le volet communautaire entre 2011 et 2017, puis sur le volet institutionnel de 2018 à 2020 », a indiqué David Boisson.

Elle a également appuyé les autorités sanitaires dans la réponse nationale et contribué à l'élaboration d'un plan national de contingence multirisques épidémie au Congo et à la constitution d'un stock de contingence national à destination de la direction de l'épidémiologie et la lutte contre la maladie.

La CRF a été responsable de la gestion de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des produits de santé de la subvention, incluant les antirétroviraux et médicaments antituberculeux correspondant aux besoin de 90% de la file active des patients du pays.

Par ailleurs, la CRF a accompagné la Croix-Rouge congolaise dans l'amélioration de l'offre de santé et l'accès à l'éducation des jeunes filles, l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des écoles et centres de santé des départements ainsi que des formations en matière de secours et bien d'autres.

Le président national de la Croix-Rouge congolaise, Christian Sédar Ndinga, a rappelé la bonne collaboration entre des deux structures humanitaires dans la gestion des projets. Il a indiqué que la Croix-Rouge congolaise était en gestation dans la Croix-Rouge française, ajoutant que les portes de la structure humanitaire congolaise restent ouvertes à tout partenaire désireux de s'inscrire dans le processus de modernisation de la CRC.

Selon lui, la structure humanitaire congolaise reste disponible à tout appel ou d'un autre format de la CRF à pouvoir travailler pour le bien de la communauté. « Au moment où les portes de la délégation de la CRF vont fermer, je voudrais offrir une expression de la gratitude de la Croix-Rouge congolaise à son gouvernement par l'intermédiaire du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire à accompagner avec toute sa bienveillance et son cadrage opérationnel ce partenariat », a-t-il déclaré.

Notons que la clôture de cet atelier a été marquée d'une session honorifique avec la remise des certificats et cadeaux à la délégation de la CRF. Toutefois, les responsables de la CRC ont, eux aussi, reçu des cadeaux.