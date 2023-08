Angola: L'Exécutif renforce le message pour l'achat de produits «Feito em Angola »

Luanda — L'État et les unités budgétisées sont obligées d'acheter des produits avec "Service Made in Angola", à partir de janvier 2024, a renforcé le ministre de l'Économie et du Plan (MPE), Mário Caetano João.

Intervenant dans une interview à la Télévision publique angolaise, il a souligné que la mesure annoncée par le Gouvernement vise à stimuler la consommation de la production nationale et à accroître la compétitivité.

La mesure devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2024 et établit que "les institutions publiques sont obligées d'acheter des biens et services 'Made in Angola'", des produits qui incorporent 30 pour cent de matières premières dans leur production.

Avec cette mesure, il est prévu que la restructuration du Service Made in Angola encouragera l'augmentation de la production nationale de matières premières et principalement de produits finis et de services, en promouvant les produits à valeur ajoutée nationale (VAN), supérieure à 30%, et encouragera également la consommation de produits nationaux, transmettant ainsi une plus grande confiance aux consommateurs.

Le Service Made in Angola vise à mobiliser les entreprises vers la croissance économique, en cherchant à améliorer la compétitivité des biens et services nationaux et à contribuer à l'équilibre soutenu de la balance commerciale.

Avec ce service, l'Exécutif reconnaît l'importance de promouvoir et de valoriser la production nationale pour le développement de l'économie et de l'emploi national, en créant le service Made in Angola.

Ce service est une initiative visant à encourager et promouvoir ce qui est produit au niveau national, à accélérer, de manière ciblée et efficace, la diversification de la production nationale et à mobiliser le pays pour augmenter la consommation de ce qui est produit en Angola.

Une autre particularité de Made in Angola est de mettre en valeur une alliance stratégique entre l'État et le secteur privé, et pour cette raison, cette initiative profite du meilleur qui est proposé et/ou en cours.