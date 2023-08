Angola: Le président de la Cour Suprême travaille pour rendre la justice plus rapide dans le pays

Mbanza Kongo (Angola) — Le Président de la Cour Suprême, Joël Leonardo, a assuré, mardi, à Mbanza Kongo, que des travaux sont en cours pour rendre la justice plus rapide et plus proche du citoyen, mettant en relief la création des tribunaux de districts en 2017, et le rôle de juge des garanties, en mai de cette année.

Intervenant lors d'une rencontre avec des membres du gouvernorat local, dirigée par le gouverneur provincial, Adriano Mendes de Carvalho, Joël Leonardo a considéré l'émergence des tribunaux de districts comme un grand pas vers la consolidation de l'État démocratique et de droit en Angola.

Il a également évoqué la figure du juge de garantie qui, comme il l'a dit, est une entité équidistante qui garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens.

Il convient de rappeler que la province de Zaire compte cinq juges de garantie, trois à Mbanza Kongo et deux à Soyo, dont les activités couvrent les quatre autres municipalités de la région, au service d'une population d'environ 600 mille habitants.

Le juge conseiller président de la Cour suprême et du Conseil supérieur de la magistrature a déjà visité la prison de Nkiende, située à 32 kilomètres de la ville de Mbanza Kongo, qui abrite actuellement 758 détenus des deux sexes.

Sanction sévère pour les délits de contrebande de carburant

Le président de la Cour suprême et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Joël Leonardodo, a défendu l'application de sanctions sévères pour décourager la contrebande de carburant vers les pays voisins.

A cet effet, il a souligné la nécessité de revoir le cadre pénal appliqué à ces affaires, le considérant encore indulgent.

"La recommandation va dans le sens de protéger nos richesses nationales, et le carburant en fait partie et constitue un patrimoine, c'est pourquoi nous devons lutter et surmonter ce défi", a-t-il indiqué.

Il a dit qu'il était temps de réfléchir à l'introduction de plus de règles qui incriminent ce phénomène, très courant dans les municipalités frontalières de la province de Zaire, après avoir suggéré au législateur la nécessité de revoir le cadre pénal correspondant.

Il a expliqué que sa visite de trois jours dans la région, entamée mardi, vise également à évaluer tous les détails liés au trafic de carburant vers la République Démocratique du Congo (RDC), soulignant que le cadre pénal actuel se révèle impuissant à décourager ce phénomène.

Il convient de noter que le cadre pénal actuel, appliqué aux contrebandiers de carburant, prévoit une peine de prison plus longue, de six mois à trois ans, ou une amende de deux à quatre fois la valeur en douane des marchandises saisies, selon le Code général des impôts.

Le programme de travail du Président de la Cour Suprême du Zaïre réserve une visite au bâtiment du Tribunal de district de Mbanza Kongo, où il tiendra une réunion séparée avec les magistrats judiciaires et les responsables de cette institution.

La vérification du fonctionnement des installations abritant le Service de Recherche Criminelle (SIC), le Service de Migration et des Etrangers (SME) et la Direction de Recherche Criminelle Illicite (DIIP) sont également à l'ordre du jour.

La délégation en visite, qui comprend le Conseiller Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Carlos Alberto Cavuquila, prévoit, ce mercredi, de se rendre dans les municipalités de Nzeto et Soyo, où elle accomplira une journée identique.

Le gouverneur défend la rapidité du traitement des affaires pénales

À son tour, le gouverneur de la province de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a défendu, à l'occasion, la rapidité dans le traitement des procédures pénales dans la région, après avoir exprimé son soutien institutionnel aux organismes locaux pour l'administration de la justice.

"La rapidité de la procédure est un facteur prépondérant pour l'efficacité de la bonne justice, elle montre et transmet la confiance aux citoyens qui recourent aux tribunaux à la recherche de solutions à différentes situations", a-t-il souligné.

Il a reconnu les difficultés actuelles auxquelles sont confrontés les tribunaux locaux en termes de ressources humaines et d'infrastructures qui, selon le gouverneur, ont influencé négativement leur fonctionnement normal.