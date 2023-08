Angola: Le MINTRANS accordera l'exploration privée du chemin de fer de Moçâmedes

Lubango (Angola) — Le Ministère des Transports (MINTRANS) lancera cette année un concours pour la concession de la gestion, par des entités privées, des structures du Chemin de Fer de Moçâmedes (CFM), pour accélérer son extension jusqu'à la frontière avec la Namibie et avec la Zambie via Cuando Cubango.

Ce fait est exprimé dans le communiqué final des premières Journées pour la revitalisation du processus de transport et d'exportation du minerai de fer et des roches ornementales du Sud de l'Angola, qui souligne la nécessité, en fonction des niveaux « prévisibles» de production pour le transport, d'exporter le minerai de fer et des roches ornementales, produits que l'Angola doit pouvoir explorer et transporter vers le marché national et international.

C'est dans cet aspect que le ministère conseille de poursuivre le processus de concession, d'exploration, de gestion et d'entretien des infrastructures ferroviaires du CFM, pour réaliser l'interconnexion du chemin de fer angolais à un réseau ferroviaire transcontinental, qui favorise une plus grande intégration avec d'autres pays de la Zone tripartie de libre échange.

Il reconnaît également que les infrastructures ferroviaires angolaises sont confrontées à plusieurs défis qui limitent leur développement et leur efficacité, notamment l'entretien, la connectivité, l'accès foncier et logistique, ce qui crée une dépendance à l'égard d'un seul canal de flux commercial, notamment le marché intérieur.

L'objectif de cette action, tel que recommandé par le ministère, est de dynamiser l'économie dans toute la région d'influence, avec la capacité de se connecter aux océans Indien et Atlantique.

Le forum qui s'est déroulé du 27 au 29 de ce mois dans les provinces de Namibe et Huila, sous le thème « Simplifier pour mieux exporter vers la diversification de l'économie », a également recommandé la création d'une structure de réseau intelligente pour chaque transporteur, qui permet d'augmenter l'offre.

L'événement a conclu que pour réaliser cette intention, il est nécessaire de poursuivre les processus liés aux politiques et programmes de réorganisation du secteur des transports et aux plans de gestion du changement.

Plus de 120 participants ont considéré qu'il s'agit d'un objectif qui peut être atteint, à court terme, si les participants explorent pleinement les concessions et les partenariats public-privé, à travers la participation du secteur privé, les investissements dans les infrastructures, les structures de transport et de logistique, ainsi que d'en assurer un suivi efficace.

Ils ont souligné la nécessité de promouvoir l'intégration du Réseau National de Plateformes Logistiques avec celui du transport, en cherchant à capitaliser sur l'inter-modalité en faveur de la croissance économique et de l'internationalisation de l'économie angolaise.

Promouvoir la transformation du minerai de fer en acier en Angola, à travers l'utilisation du gaz naturel qui résultera des activités du « Nouveau Consortium du Gaz » dans le processus de fabrication de l'acier, qui aboutira principalement à la production de barres de construction, est un autre appel de la rencontre.

L'amélioration des calculs en matière de fiscalité, de services portuaires et de transport de minerais et de blocs de roches ornementales est également une autre conclusion, car pour les participants, le granite Negro Angola occupe 80% du volume de roches exportées et nécessite une intervention urgente pour un résultat positif, vu qu'il s'est déprécié de plus de 60% en un an.

Cependant, pour une meilleure applicabilité des recommandations, le forum préconise la création d'un groupe de travail composé d'experts, afin de produire une proposition de plan d'action qui sera discutée au niveau du gouvernement central dans les 45 prochains jours.

L'événement a réuni 120 personnes, qui travaillent dans les secteurs du transport et de la logistique, de la finance, des mines, du pétrole et du gaz, de la culture et du tourisme.

Au cours de la rencontre, il a été réalisé une rétrospective et une analyse des entreprises qui opèrent dans le Corridor Sud de l'Angola et a été identifié les principaux défis et des mesures visant à rationaliser le processus de transport et d'exportation de ces matières premières.