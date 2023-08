Angola: ''Negro Angola'' représente 80% de la production de roches

Lubango (Angola) — Huit cent mille tonnes de granit noir, du type "Negro Angola", sont produites chaque année par des opérateurs affiliés à l'Association des producteurs, Transformateurs, négociants et exportateurs de roches ornementales du sud de l'Angola (APEPA) et représente 80 pour cent du total extrait dans le pays.

L'association regroupe actuellement 16 entreprises qui exploitent, dans plus de 40 carrières situées dans les provinces de Huila et de Namibe, un million de tonnes/an de marbre, granit, quartzites et roches similaires.

L'information a été avancée ce mercredi, dans cette ville, par le vice-président de l'APEPA, Elias Cipriano, indiquant que le granit Negro Angola était le plus demandé à l'étranger, étant donc le drapeau de référence national de l'industrie du secteur.

Il a indiqué que le granit noir n'est pas un matériau exotique, mais classique, qui conserve sa présence sur le marché international, car une grande partie des matériaux perdent leur place aux autres, en fonction des tendances du secteur et des critères définis d'offre et de demande par le marché international.

Il a dit que le "Negro Angola" est en concurrence sur le marché international avec Impala d'Afrique du Sud, Black Galaxy d'Inde, Granit 654 de la Chine et Absolute Black du Zimbabwe, une dispute basée sur la qualité, le stock, la continuité, les coûts associés au fret ainsi que le temps de trajet.

Il a expliqué qu'il s'agit d'un matériel de qualité, disponible pour couvrir des ouvrages de toutes dimensions, il ne modifie pas la typologie, la couleur, la texture et la granulométrie, avec les meilleures logistiques internes et de frets maritimes.

Malgré cela, Elias Cipriano a indiqué que le granit noir occupe 80% du volume de roches de l'Association, il est déjà dévalorisé de plus 60% en un an, il faut donc prendre des décisions urgentes sur le sujet, en particulier dans les taxes ferroportuaires, pour pouvoir à nouveau le valoriser.

Il a indiqué qu'il existe des entreprises dans le secteur des pierres ornementales avec un investissement de plus de 400 millions de dollars et un amortissement d'au moins 30 ans, ainsi que des opérateurs avec des stocks de blocs évalués à plus de 60 millions de dollars qui ont gelé leurs exportations en raison de la concurrence déloyale.

Les membres de l'APEPA sont localisés dans les provinces de Huila et de Namibe, dont le secteur emploie près de 6000 personnes dans les domaines de l'ingénierie minière, de la géologie, des recherches, de la blanchisserie, des marteaux, de la mécanique, de la conduction, entre autres.

L'Association a été créée pour promouvoir le secteur des Roches Ornementales au niveau national, pour favoriser la croissance du volet exportateur que cette industrie représente pour le pays et au niveau international.

L'exploitation de roches ornementales à Huila date de 1998, mais l'association n'a été officialisée qu'en mars 2021 pour défendre la classe entrepreneuriale dans la prospection, la recherche, l'exploration, la transformation et la commercialisation de granits, marbres, quartzites, calcaires et autres.

Actuellement, les roches exploitées sont exportées vers différents pays consommateurs, tels que la Pologne, le Portugal, la Chine, l'Espagne, la Corée du Sud, l'Italie, entre autres.