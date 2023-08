Afrique de l'Est: Lutte - Madagascar rafle six médailles d'or sur dix

Les lutteuses malgaches ont engrangé six médailles d'or et deux d'argent, lors de la première journée de compétition de lutte libre, hier au gymnase d'Ankorondrano.

Première journée fructueuse. Bonne note pour les lutteuses de la Grande ile. Madagascar a effectué une belle moisson, lors de la journée inaugurale de compétition dédiée aux filles, hier au gymnase d'Ankorondrano.

Madagascar a raflé d'entrée six médailles d'or et deux d'argent, en majorité dans les catégories légères. Dans la catégorie des -50kg, Victorine Rasoarimalala bat la Mauricienne Marie Wendy Corine Veerapen.

Elisa Emma Patricia Rasoanantenaina Nomenjanahary a, de son côté, battu la Réunionnaise Emma Lecomte, chez les -53kg. Emma Patricia a disputé deux combats. Elle a défait d'entrée une Mauricienne, avant de remporter la victoire par tombée, la Réunionnaise Emma Lecomte. "J'ai eu, cependant, la trouille en voyant la grille de combat et d'affronter une Réunionnaise qui a déjà formé l'équipe de France. J'ai mis dans ma tête que nous avons préparé ces jeux depuis plus d'un an.

Nous avons utilisé la même technique, les bras extérieurs, mais j'étais plus forte qu'elle physiquement", confie la lutteuse du Cosfa. Une des porte-fanions du pays, lors des jeux de 2007 sur le sol malgache, Solo Dinatsilavina Mioranirina, a confirmé sa suprématie en écartant, en duel final, la Mauricienne Marie Alexa Shirine Gwendolina chez les -55kg.

Malala Soloniaina a, pour sa part, défait Nathaniella Cindy Marcelin de Maurice, catégorie -59kg. Les deux autres médaillées d'or sont Françoise Elodie Rasoarimalala chez les -62kg et Jessy Tinah Cathicia Andrianantoandro chez les -72kg.

Elodie a surclassé la Réunionnaise Camille Emmanuelle Groundin, et Jessy, la médaillée de bronze aux jeux africains de plage, s'est imposée face à la Mauricienne Jenelly Odelli Chrishta Raphael. Deux autres lutteuses de la Grande ile ont échoué en finale et se sont contentées de la médaille d'argent, en l'occurrence Lalanirina Hasimbola Rakotoarisoa chez les -65kg, et Ando Andrianina Rakotoarivelo. Maurice et La Réunion ont remporté chacune deux médailles d'or, signées Marie Anne Cleonia Perrine (57kg) et Celeste Andrea Vilbrun (76kg) pour l'ile aux Dodos.

Les sacrées championnes réunionnaises, quant à elles, sont Julie Anais Guillaume (65kg) et Carole Lecomte (68kg). La deuxième journée de ce mercredi sera dédiée aux combats individuels masculins et la troisième, ce jeudi, pour les combats par équipe.