Madagascar: Un nouveau festival dans le nord - Samontabe voit le jour à Antsiranana

La région Diana est très riche en évènements culturels, car les festivals se succèdent, selon leur type, la forme qu'ils représentent et, surtout, selon les objectifs qu'ils veulent atteindre.

Presque chaque district de la région Diana possède son festival spécifique. Donia, Sômarôho, Marokintana font vibrer Nosy Be, Sôrogno à Ambanja, Mananjeba à Ambilobe, Vagnono à Anivorano-Antsiranana-II. Maintenant, un événement culturel d'envergure a vu le jour dans la capitale du Nord.

Il se prépare activement pour terminer l'été. Il s'agit du festival Samontabe, qui s'annonce comme un rendez-vous incontournable. Il se déroulera du 1er au 3 septembre. En dialecte régional, « Samontabe » est tiré du français « ça monte à la baie», qui traduit la montée de la mer. Historiquement, les Français, venus à Antsiranana et résidant au bord de la mer, auraient dit cela en voyant la montée de la mer, et c'est devenu une façon de parler dans la région.

Selon le président du comité, Rio Merci Ramenason, il existe différentes significations pour Samonta, mais si on le traduit avec des mots simples, cela signifie la montée de la mer et l'humidification de la côte ou de la plage. Mais cette montée de la mer n'est pas comme la marée habituelle. Elle n'est pas fréquente, mais saisonnière, peut-être une fois par an.

%

Un riche programme

D'où le choix du nom du festival, pris dans un sens large, afin d'encourager tout le monde à travailler ensemble pour valoriser les richesses disponibles dans la mer. En outre, la baie d'Antsiranana est réputée être la deuxième plus grande baie mondiale et elle attire de nombreuses personnes du monde entier. C'est pourquoi les membres du comité ont décidé de mettre en oeuvre ce projet qui peut attirer les touristes à venir dans la capitale du Nord, à l'instar de Nosy Be.

Mais pas seulement les étrangers, mais surtout les vacanciers malgaches, car Antsiranana est aussi une ville touristique. « Samontabe diffère des autres festivals, car nous ne nous contentons pas de faire la fête, mais aussi d'agir suivant le thème imposé : sauvegardons, valorisons, protégeons notre patrimoine. Ensemble agissons pour notre avenir », enjoint le président du comité, également député élu dans la ville d'Antsiranana.

Le comité d'organisation a annoncé la couleur depuis le 26 août, en mobilisant les populations à nettoyer les bords de la mer, le long de la rue de la Corniche- Place Kabary, récemment inaugurée par le président de la République, afin de préserver l'environnement. Mais le clou de l'événement aura lieu les 1er, 2 et 3 septembre.

Pour marquer cette première édition en beauté, l'organisation a choisi une multitude d'artistes locaux de grande qualité qui se relayeront pour enflammer les spectateurs de la Place Musique, un lieu historique d'où l'on peut admirer la mer.

Citons, parmi tant d'autres, Rycia, Brams, Farault Dallas, Maurena, Larss, Jean Marc, Alpha Vibz et Wala Dem Bad... Cette place s'animera de danses et de musiques traditionnelles avec des « jijy, Vakodrazana, wadrah », et poèmes, pour le plus grand plaisir des populations.

Durant la deuxième journée, la reine du salegy aoe Sisca animera un grand bal. Afin de satisfaire tous les goûts, d'autres activités sportives viendront ponctuer la programmation, telles que la course en pirogue et la course en bateau à voile sur le site historique du Pain de Sucre ainsi que la traditionnelle course de pousse-pousse. Et l'ouverture officielle sera marquée par un grand carnaval qui animera les rues de la ville, suivi d'un concours de Miss à l'Annexe Ankarana.

À noter que le comité du festival a choisi de ne pas ajouter de couleur à l'évènement préférant celle de la mer afin de ne pas provoquer des différences et des désaccords.