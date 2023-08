Afrique: Coopération - La France favorable à l'entrée de l'Union africaine au G20

La cheffe de la diplomatie s'est dite favorable, au nom de la France, à l'entrée de l'Union africaine au G20.

" Les derniers développements au Sahel ont poussé la France à tirer une leçon des politiques qu'elle mène depuis plus de 10 ans ", a déclaré Catherine Colonna. Lors de la 29e Conférence des ambassadeurs à Paris, Catherine Colonna a évoqué la guerre russo-ukrainienne, la crise au Soudan et la situation en Syrie ainsi que la crise entre la France et l'administration militaire au Niger. Rappelant que la France est contre le coup d'État au Niger, Colonna a souligné que "le putschiste ne peut pas être un démocrate". Elle a également indiqué que la situation sécuritaire au Niger s'est dégradée et que la France est favorable au retour à l'ordre constitutionnel au Niger.

"Nous ne pouvons ignorer les avertissements des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest selon lesquels la situation est grave", a ajouté la ministre en précisant qu'ils ne se retireront pas du Niger comme ils se sont retirés du Mali et du Burkina Faso. Elle a expliqué que la situation actuelle dans la région africaine du Sahel pousse la France à tirer des leçons des politiques qu'elle mène depuis plus de 10 ans. Elle a affirmé que son pays investit dans le développement et la sécurité des pays de cette région.

"Les pays africains sont des partenaires indispensables pour surmonter de nombreux problèmes communs", a-t-elle dit en indiquant que la région du Sahel est aux prises avec de grandes difficultés. "Ainsi, la France est favorable à l'adhésion de l'Union africaine (UA) au G20", a-t-elle poursuivi. La cheffe de la diplomatie française a, en outre, fait savoir qu'il existe un cadre juridique proposé par le Conseil de sécurité des Nations unies pour résoudre les problèmes en Syrie. Enfin, concernant la guerre russo-ukrainienne, Catherine Colonna a noté que la France se tient aux côtés de l'Ukraine pour sa propre sécurité, son bien-être et son mode de vie démocratique.