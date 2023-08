Gambie: Les produits alimentaires périmés continuent de susciter des inquiétudes au sein de la population

Les citoyens s'inquiètent de la circulation de boissons périmées qui auraient été importées dans le pays sans préavis.

Des rapports ont circulé sur les médias sociaux selon lesquels des boissons gazeuses périmées ont été servies lors d'une cérémonie locale samedi, nourrissant le soupçon que d'autres produits alimentaires et boissons périmés pourraient être en vente dans les magasins de quartier et les supermarchés. Cette situation a suscité un débat dans le domaine public, certains remettant en question la diligence de l'Administration pour la Supervision et le Contrôle de la Qualité des Aliments (FSQA).

L'Administration pour la Supervision et le Contrôle de la Qualité des Aliments (FSQA) a été créée par une loi du Parlement en 2011, mais n'a entamé ses fonctions qu'en 2013 dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Depuis lors, l'Autorité ne compte que 36 inspecteurs.

Récemment, des centaines de sacs de riz périmés ont été interceptés au poste frontière, des poulets périmés ont été détruits et une production malsaine d'huile a également été détectée. De nombreux aliments périmés ont été repérés sur le plus grand marché du pays, Serrekunda.

Les données obtenues auprès de l'Administration pour la Supervision et le Contrôle de la Qualité des Aliments (FSQA) indiquent que, depuis l'année dernière, cinq entreprises ont été condamnées à payer des amendes, 17 ont été fermées, huit ont été poursuivies en justice et cinq opérations de destruction massive ont été effectuées.

Le reporter du journal The Point s'est entretenu avec un citoyen concerné et un résident de Bundung, Babou Jobe, qui a exprimé son mécontentement quant à l'état actuel des produits alimentaires importés dans le pays. Il a déclaré que les aliments périmés sont principalement distribués par des vendeurs de brouettes, demandant que des mesures soient prises en vue de sauvegarder la santé publique.

« Une grande partie de notre population ne sait ni lire, ni écrire. Ils pourraient donc en toute ignorance acheter des aliments périmés. Ces personnes risquent ainsi de consommer ces produits. Il est du devoir de l'organisme de réglementation de maintenir un environnement exempt d'aliments périmés, » a-t-il déclaré.

Aji Astou Njie a également exprimé sa crainte concernant l'achat de certains produits, insistant que de nombreux produits sont importés dans le pays sans connaissance de leur origine ou qu'ils soient contrôlés par l'organe de sécurité alimentaire.

Elle a déclaré: « Je ne peux m'étendre davantage sur le sujet, mais je sais que des mesures doivent être prises si nous voulons vraiment, en tant que nation, éviter à nos concitoyens des crises sanitaires. »

Mr Marabi Amfaal Hydara, responsable de la communication de l'Administration pour la Supervision et le Contrôle de la Qualité des Aliments (FSQA), a déclaré à ce média que son institution déploie des inspecteurs à toutes les frontières, notamment à l'aéroport, et ce, afin de veiller sur la bonne qualité les aliments importés dans le pays. Il a ajouté que ce dispositif de surveillance permet de garantir l'inspection et le contrôle de toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux importés dans le pays.

Il a ajouté : « Nous disposons d'un département scientifique qui veille à ce que toute plainte soit vérifiée avant de tirer des conclusions. Nous disposons également d'un département de contrôle des aliments qui se rend normalement chaque jour sur le terrain en vue de procéder à des inspections. Enfin, le service de réglementation s'occupe principalement de l'application de la loi en cas d'infraction. »

Concernant le procédé employé par les inspecteurs en vue de déterminer la bonne qualité des aliments importés, il a révélé qu'ils disposent d'une liste de contrôle qui leur sert généralement de guide, leur permettant ainsi de vérifier si les aliments sont propres à la consommation humaine et animale.

Lors de sa réaction concernant la circulation d'aliments périmés dans le pays sur les médias sociaux, il a réaffirmé que les inspecteurs ont de la peine à identifier les aliments qui suscitent les inquiétudes des citoyens lors de leurs visites de contrôle sur le terrain.

« Nous ne pouvons nullement prendre des mesures adéquates si les aliments incriminés ne sont pas tout d'abord identifiés, pour être ensuite traqués. Nous nous rendons normalement sur place chaque fois que nous prenons connaissance d'images ou vidéos postées sur les médias sociaux. Il existe un point de vente appelé Expired Junction à Serrekunda, mais les produits vendus n'ont pas encore atteint leur date d'expiration. La date de péremption de la plupart des produits qui y sont vendus est dans six mois, » a-t-il déclaré.

Il a souligné que ses inspecteurs tentent de retracer l'origine des boissons prétendument périmées, tout en notant que l'identification du principal responsable pose problème. Il a ajouté qu'aucune décision ou mesure ne sera prise avant que le véritable responsable ne soit démasqué.

Molamin Jammeh, responsable de la santé publique, a fait part de ses réflexions à ce média. Il a rappelé que la santé publique est l'art et la science de la prévention des maladies, de la promotion de la santé et de la prolongation de la vie grâce à un effort collectif.

Il a révélé que la consommation d'aliments périmés affecte la santé et que les responsables de la santé publique ont pour mission de veiller à ce que le public soit épargné des maladies, et ce, en prévenant l'apparition de maladies. Il a ajouté que l'objectif de la santé publique serait compromis si un membre du public est pris de maladie suite à la consommation de produits périmés.

« Les aliments périmés présents sur le marché menacent la santé publique. Nous devons veiller à ce que les denrées alimentaires exportées soient conformes aux normes de qualité et que nous soyons en mesure de prévenir la population de tout problème de sécurité alimentaire. Les conséquences de la consommation de produits alimentaires périmés dépendent de leur composition. Certains aliments périmés présentent des risques importants pour la santé, notamment des intoxications alimentaires, des diarrhées, des maux d'estomac et des douleurs musculaires. »

Il a ajouté que certains des produits chimiques utilisés pour la conservation des aliments pourraient être dangereux pour l'Homme lorsqu'ils sont consommés après la date de péremption.

