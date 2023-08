Sénégal: À Jéricho, les pèlerins vivent le premier miracle de Jésus-Christ

Jérusalem — Située à 40 kilomètres à l'Est de Jérusalem, dans les falaises de Judée, Jéricho représente beaucoup de choses pour les chrétiens du monde entier. En effet, c'est dans cette ville de la Cisjordanie où le Messie, effectuant la mission de son Père, avait guéri l'aveugle Bartimée. Un miracle qui, par la suite, s'est répandu à travers le monde.

- La ville de Jéricho, en territoire palestinien, pouvait également être appelée la « ville du premier miracle ». Il y a des siècles, une scène qui a émerveillé le monde entier, s'y est déroulée : la guérison d'un homme qui est resté aveugle pendant des années. Jésus, qui vient de la Galilée pour se rendre à Jérusalem, par la route de Transjordanie, avait traversé la ville de Jéricho. C'est dans cette cité, située sur la rive occidentale du Jourdain (lieu de baptême du Christ), à 300 m en-dessous du niveau de la mer où l'enfant de Bethléem s'est arrêté pour guérir l'aveugle Bartimée avant de poursuivre sa montée vers Jérusalem. Le fils unique de Dieu rendît la vue à ce malade sous le regard impressionné d'une foule immense. Cette scène émouvante a été expliquée, dimanche 27 août 2023, aux quatre cent (400) « pèlerins de la Communion » de l'édition 2023 du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté. À Jéricho, l'aveugle Bartimée, fils de Timée était assis tranquillement au bord du chemin où il mendiait.

De là, il entendît la foule crier le nom du sauveur. Lui aussi, se mît à crier le nom de Jésus de Nazareth : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Les gens qui suivaient Jésus lui reprochèrent de crier trop fort. Mais, Bartimée insista. C'est ainsi que Jésus s'arrêtant, demanda à ses disciples de l'amener jusqu'à lui. On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lèves-toi ; il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit vers Jésus. Prenant la parole, ce dernier lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». L'aveugle lui dit : « Rabbouni (Seigneur), fais que je retrouve la vue ! ». Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé ». Fin de la scène miraculeuse ! Jésus-Christ venu pour sauver le monde a permis au fils de Timée de retrouver la vue. Tout comme Bartimée qui est sauvé, des milliers d'autres personnes le seront. Jéricho, première ville du pays de Canaan conquise par Josué et les Hébreux, a une signification indispensable dans la foi chrétienne.

Le Mont de la Tentation qui surplombe la ville

Jéricho est un lieu de recueillement par excellence. Dans son ministère, le « noble descendant » du roi David, a, juste après son baptême dans le Jourdain, été conduit dans le désert de Judée où il avait été tenté par le diable pendant qu'il observait ses quarante jours et quarante nuits de jeûne. Cependant, Jésus-Christ de Nazareth a su résister à cette tentation avec la manière. D'ailleurs, dans la ville de Jéricho, se trouve le Mont de la Tentation. Ce site qui surplombe la ville de par sa hauteur a été visité, hier, par les « pèlerins de la communion ». Sur place, ils ont repris la prière de leur sauveur et chanté pour honorer celui qui a accepté de porter toutes leurs souffrances. Selon l'abbé Achille Djihounouck, directeur spirituel, Jéricho représente « beaucoup » pour les Chrétiens. « Jéricho, c'est le lieu de la rencontre du Christ avec l'aveugle qu'il a guéri. C'est une ville qui symbolise beaucoup de choses », renseigne-t-il.

La conversion de Zachée

Jéricho, c'est là où Jésus-Christ a également croisé Zachée, le chef qui collectait les impôts. Dans l'Évangile (Luc 19, 1-10), il est écrit que cet homme était quelqu'un de très riche. De plus, le texte sacré rappelle que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Petit de taille, et à cause de la foule qui suivait Jésus, il n'y arrivait pas. Il a couru dans tous les sens et a fini par grimper sur un sycomore pour voir le fils de David. Quand le Christ est arrivé au niveau de cet arbre qui se trouve au coeur de la ville de Jéricho, il leva les yeux et l'interpella en ces termes : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison ». Et le collecteur des impôts descendit aussitôt. Selon la tradition chrétienne, il est reçu par Jésus avec joie. La foule qui suivait la scène de très près s'étonna. Des voix s'élèvent : « Il est allé loger chez un pécheur ». En revanche, Zachée, ému, dit à l'enfant de Bethléem : « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus ». Zachée fait exactement ce qu'il a dit devant Jésus et ses disciples. Voilà pourquoi, on parle de conversion de Zachée à Jéricho. Pour l'Abbé Achille Djihounouck, cette rencontre entre le Christ et Zachée invite tous les fidèles à cultiver davantage le pardon en mettant de côté, tout ce qui est jugement. « Zachée a accepté de venir voir Jésus, d'être avec lui et de demeurer en lui », souligne le prélat.

Après le Mont de la Tentation, à Jéricho, les pèlerins sénégalais ont fait cap sur le site de la Torah, le premier livre saint des Juifs que Jésus-Christ avait eu à lire devant la foule à Jérusalem. Ce jour-là, il avait fait comprendre à tout le monde qu'il était le fils de Dieu. Ce qui suscita l'ire chez le peuple qui l'écoutait. Ce manuscrit dont des copies ont été trouvées dans un lieu bien préservé en terre palestinienne, en face de la Mer morte, a été découvert par un berger.

Les laures, l'auberge du Bon samaritain et la Mer morte...

Du lieu de la Torah jusqu'à Jérusalem, il y a des laures, les habitations des moines (les Ermites). C'est le monastère Saint-Georges situé en dessous des montagnes dont la profondeur est de 250 mètres. Notre guide Georges Shukri, précise que sept moines grecs orthodoxes y vivent depuis des années et se cachent tout le temps pour prier. Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, affirme M. Shukri, a vécu à côté dudit monastère donnant dos à l'auberge du Bon samaritain qui avait trouvé non loin du site, un homme blessé qu'il a soigné et conduit à Jéricho. Il a laissé cet homme dans une maison en donnant de l'argent au propriétaire pour pouvoir poursuivre les soins.

Avant de se rendre dans les laures, les « pèlerins de la Communion » ont eu à visiter la Mer morte qui se trouve en territoire jordanien, l'une des grandes attractions d'Israël. Ils y ont marqué une heure de pause vers 13h 15mn, heure locale, pour une partie de baignade afin de profiter de cette « eau qui guérit ». Située à 416 mètres en-dessous du niveau de la mer, la Mer morte est la plus salée au monde et Israël dispose de plus d'une dizaine d'usines de transformation de sel. Un trésor naturel niché en dessous des collines de Juda. Les pèlerins sénégalais se sont également rendus au Mont Nébou. C'est le lieu où Moïse, venant du désert a séjourné pendant plusieurs semaines parce que n'ayant pas le droit de mettre ses pieds en Terre promise pour avoir péché.

Une messe à l'honneur du premier martyr de l'église

Le dimanche 27 août 2023, très tôt le matin, à 08h, une messe a été célébrée à l'église Saint Étienne par le Père évêque de Tambacounda et président du Comité inter-diocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec), Monseigneur Paul Abel Mamba. C'est dans cette église nichée au coeur de Jérusalem Est où le premier martyr et l'un des premiers diacres de l'église catholique (Saint Étienne) a été enterré. Au cours de cette troisième célébration eucharistique en Terre sainte, Mgr Mamba a invité les « pèlerins de la Communion » à cultiver le pardon à l'image de Saint Étienne, martyrisé mais qui a su implorer son pardon pour ses propres bourreaux. Aussi, l'évêque du diocèse de Tambacounda a-t-il demandé aux pèlerins de savoir pardonner. Au lendemain de Noël, l'église catholique célèbre Saint Étienne qui refusa de douter de sa foi même contraint à le faire. Dans son homélie, l'abbé Joseph Tendeng, l'accompagnateur spirituel du groupe 05, a demandé aux fidèles catholiques qui poursuivent leur pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté, d'avoir en bandoulière, la foi sans laquelle, ils se détournent forcément du Chemin et de l'Amour du Messie, roi d'Israël. « Étienne a donné sa vie en acceptant de mourir pour le Christ. Célébrer le martyr Saint Étienne nous donne l'occasion de nous sacrifier pour le pauvre qui n'a rien et accepté de souffrir pour son prochain. Avec le Christ, nous formons un seul corps. C'est cela notre identité », soutient le prêtre en poste au diocèse de Ziguinchor, plus précisément, en la paroisse Saint François d'Assise d'Élana, dans le département de Bignona.