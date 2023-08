Angola: Le MEP considère les banques commerciales comme essentielles pour augmenter la production

Luanda — Le ministre de l'Économie et du Plan (MPE), Mário Caetano João, estime nécessaire de renforcer le secteur bancaire commercial pour soutenir les projets agro-industriels, augmenter la production nationale, réduire la faim et la pauvreté.

Le gouvernant considère que le Programme de Soutien à la Production, à la Diversification des Exportations et à la Substitution des Importations (PRODESI) a été un outil crucial pour stimuler la production de protéines alimentaires et animales.

Dans une interview accordée à la Télévision Publique d'Angola, il a souligné que le PRODESI opère dans le domaine des activités agricoles, commerciales et industrielles, visant à accroître la production, l'accès aux marchés internes et externes, la formation (avec déjà 20 mille opérateurs), ainsi qu'à faciliter l'octroi de crédit aux promoteurs.

Selon le dirigeant, le PRODESI contrôle 105 mille opérateurs sur son portail national de production et a déjà déboursé plus de 1,4 milliards de kwanzas, créant plus de 75 mille emplois.

Mário Caetano João a souligné que le PRODESI est un programme réussi, dans la mesure où depuis 2020, 4 mille 795 approbations ont été approuvées, dont 3 mille 500 ont déjà été décaissées.

D'autre part, le gouvernant a réaffirmé que l'octroi, par l'Exécutif angolais, de 153 milliards de kwanzas pour le soutien financier à la production alimentaire et protéique, stimulera l'économie et dynamisera la culture des céréales, à travers le Plan National de Développement de la Production Céréale (PLANAGRÃO).

Le PLANAGRÃO est un projet qui vise à augmenter la production de riz, maïs, blé, soja et autres céréales, et est évalué à 2,8 milliards de kwanzas.

A cet effet, explique le ministre, la garantie publique émise par le Gouvernement (153 milliards) servira à financer la campagne agricole 2024.

L'intention, selon Mário Caetano João, est d'explorer les avantages comparatifs dans la production végétale et animale de biens de grande consommation, c'est pourquoi l'une des banques commerciales exécutera une garantie de 30 milliards pour les produits du PLANAGRÃO.

Le ministre a également fait savoir que la Banque de Développement d'Angola (BDA) capitalisée dispose d'environ 20 milliards de kwanzas, exclusivement, pour servir le PLANAPESCA et le PLANAPECUÁRIA.

Pour cela, le Fonds angolais de capital-risque (Facra) dispose de 5 milliards pour dynamiser la chaîne de valeur, les entrepôts, les mini-unités de fabrication et la transformation des maisons.

Selon le ministre, sur ce montant, des institutions non financières ont été recapitalisées, comme le Fonds de garantie des crédits (FGC), de 50 milliards de Kz, pour catalyser les banques commerciales, et 5 milliards pour le Fonds de soutien au développement agraire (FADA) pour soutenir la création de coopératives dans l'acquisition de crédit.

Sur le Programme de Reconversion de l'Economie Informelle (PREI), le ministre a estimé qu'il est de plus en plus amélioré et adapté.

Concernant le microcrédit, le dirigeant a indiqué qu'il existe des forfaits en kwanzas, disponibles pour les opérateurs allant de 50 à 500 mille, de 500 à 2 millions et dans les deux cas jusqu'à 7 millions de kwanzas.