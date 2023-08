Angola: Le PR appelle le Service de renseignement extérieur à avoir « les yeux ouverts »

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a recommandé mercredi au personnel du Service de Renseignement Extérieur (SIE) de garder "les yeux ouverts" sur tout ce qui se passe dans le monde, notamment en termes de stabilité et de sécurité.

Le chef de l'État a fait cette déclaration à l'occasion de l'investiture de la nouvelle directrice adjointe des services de renseignements extérieurs, Teresa Manuel Bento da Silva, récemment nommée par décret présidentiel.

Dans une brève intervention, le président João Lourenço a rappelé que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus troublé et marqué par des conflits de toutes sortes.

"Ce matin, nous avons été surpris par une certaine instabilité qui règne dans la République du Gabon, un pays frère tout proche", a affirme l'homme d'État angolais.

Aux premières heures de ce mercredi (30), un groupe de militaires de l'armée gabonaise a annoncé un coup d'État, à la télévision nationale locale, après l'annonce des résultats des élections générales du pays.

L'annonce a été faite dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision « Gabon 24 » par une dizaine de militaires gabonais, à la suite de quoi les frontières du pays ont été fermées.

Quant au Service de Renseignement Extérieur (Angola), il s'agit de l'organisme destiné à la production d'informations et d'analyses visant à réaliser des mesures et des actions de renseignement et de sécurité de l'État.

L'action de cet organe vise, fondamentalement, à garantir la sécurité extérieure du pays, la préservation de l'État de droit démocratique constitutionnellement établi et la protection de la population contre les menaces et les vulnérabilités.