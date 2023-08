Angola: Le ministère de la Justice s'engage à améliorer le secteur

Luanda — Le ministre de la Justice et Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a déclaré mardi, à Luanda, que des actions de planification étaient en cours pour améliorer continuellement les conditions sociales et de travail des employés du secteur.

Le gouvernant, qui s'exprimait à la presse au terme de la réunion de consultation qu'il a tenue avec le groupe des travailleurs du secteur, pour évaluer les préoccupations et le niveau de qualité des services, a dit qu'il y avait une volonté de résoudre d'urgence les problèmes d'infrastructures et qui angoissent les salariés.

Il a affirmé que les actions des organes de l'État dépendent du financement public, défini par le budget de l'État. "Nous faisons tout notre possible pour améliorer, réparer et construire de nouveaux services de justice et pour ce faire, nous continuons d'attendre la disponibilité financière de l'État", a-t-il expliqué.

Marcy Lopes a signalé que des réunions similaires ont déjà eu lieu dans les provinces de Cabinda, Bengo et Kwanza Sul, dans le but d'aborder les préoccupations, d'échanger des leçons et d'informer sur ce que l'Exécutif entend mettre en oeuvre dans ce mandat.

Concernant la question de l'assurance maladie soulevée par les employés du Ministère de la Justice, il a été justifié comme une obligation de la caisse de prévoyance.

La rencontre, qui s'est déroulée à huis clos, a réuni des responsables du ministère de la Justice et a permis d'aborder les questions qui touchent le secteur.