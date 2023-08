Algérie: Une délégation vietnamienne à Batna - Des opportunités d'investissement en Algérie

BATNA — Le chef de la délégation vietnamienne, Lê Thành Dô, qui achève mercredi sa visite dans la wilaya de Batna, a affirmé que cette tournée avait constitué une opportunité pour la délégation de la province de Diên Biên de faire le point sur les opportunités de coopération entre les deux pays, selon le principe gagnant-gagnant.

Cette visite "permettra à la délégation à son retour à la province de Diên Biên de présenter aux investisseurs vietnamiens les opportunités d'investissement en Algérie ainsi que le potentiel économique et le climat d'investissement du pays", a ajouté Lê Thành Dô qui occupe le poste de président du comité populaire de la province Diên Biên en marge de la visite d'une usine privée de céramique sise à la zone des activités de Dhraa Bensebah dans la commune de Tazoult.

De son côté, le wali de Batna a indiqué que la convention de jumelage et de partenariat, signée lundi entre la wilaya de Batna et la province vietnamienne Diên Biên, est appelée à favoriser des partenariats bilatéraux notamment après la visite de la délégation hôte à plusieurs structures et entreprises économiques des secteurs de la santé, du tourisme, de la formation professionnelle et de la culture dans la wilaya de Batna.

La wilaya de Batna, a ajouté le même responsable, oeuvre à dépasser le chiffre de plus de 30 millions dollars d'exportation réalisé l'année passée en mettant en place les conditions favorables à l'investissement, en levant les entraves et en accompagnant les opérateurs économiques dans les divers domaines.

M. Benmalek a assuré que des efforts sont faits pour assurer la disponibilité du foncier industriel nécessaire pour la création de nouvelles unités productives, faisant état du recouvrement de plus de 80 hectares de foncier industriel inexploité en vue de permettre aux entreprises sérieuses de contribuer à la création de la richesse et des emplois et à consolider les exportations hors hydrocarbures.

Arrivée lundi à Batna, la délégation vietnamienne a visité plusieurs structures et entreprises économiques dans nombre de communes et a reçu des explications sur les activités économiques dans cette wilaya célèbre pour sa production de pomme et de céramique.

La délégation a notamment visité le centre de greffe rénale du centre hospitalo-universitaire et s'est intéressée à l'expérience de transplantation de reins dans laquelle la wilaya de Batna est leader à l'échelle nationale.