Sénégal: BRVM - Le titre UNIWAX Côte d'Ivoire enregistre la meilleure performance hebdomadaire du marché des actions avec une hausse de 14,19%.

Le titre UNIWAX Côte d'Ivoire, qui produit et commercialise des tissus, a enregistré la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 14,19% au terme de la semaine du 21 au 25 août 2023, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

La SGI note dans sa publication qu'après 5 mois passés sous la barre des 800 FCFA et marqués par de faibles transactions, l'action a suivi une tendance haussière au cours des semaines du 12 et du 19 juin, cumulant ainsi un volume de 123 427 titres négociés sur les deux semaines avec un cours qui a établi une résistance au prix de 890 FCFA. Au terme de cette semaine, le titre s'est de nouveau rapproché de ce pic précédemment atteint porté par un volume de 11 815 titres échangés en enregistrant une performance de 14,19%. UNIWAX Côte d'Ivoire a réalisé une perte de 1,3 milliard FCFA au titre de son exercice 2022. De plus, l'année 2023 ne s'annonce pas meilleure que la précédente au vu du résultat baissier de 90,85% enregistré par la société au premier trimestre 2023. «En résumé, souligné CGF Bourse, c'est donc le faible prix atteint par le titre sur l'année qui attire les acheteurs.»

En revanche, la plus forte contreperformance hebdomadaire est le fait de SICOR (Société ivoirienne de Coco râpé) Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, le titre a perdu 11,83% de son prix sur la semaine, faisant de cette action la valeur la moins performante entre le 21 et le 25 août. «Il faut noter que le titre a perdu l'intérêt des investisseurs depuis que ses résultats tardent à être publié et est devenu une valeur spéculative au vu des volumes échangés et compte tenu du manque de communication de la société autour de son activité», analyse CGF Bourse. La SGI rappelle que la société a enregistré un résultat net de 109,8 millions FCFA en 2020 et un résultat net porté à la hausse à 119,2 millions FCFA en 2021 (+8,57%) avec un bénéfice net par action de 198,72 FCFA. Les résultats de l'exercice 2022 ne sont pas encore rendus public par la société.

Le compartiment obligataire de la BRVM a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 10 132 milliards FCFA au 25 août 2023 contre 9 942 milliards FCFA au 21 août 2023, soit une progression de 1,91%. La publication de CGF Bourse note que cette progression se justifie essentiellement par la première cotation des emprunts obligataires « EOS.O9 - ETAT DU SENEGAL 6% 2023-2028 », « EOS.O10 - ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2030 » et « EOS.O11- ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-2033 » à la date du 23 août 2023.

Au terme de cette semaine, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 5,25 milliards FCFA contre 498,7 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 4,75 milliards FCFA de la valeur globale transigée sur les titres obligataires. Les transactions du marché ont porté principalement sur 500 000 titres de l'emprunt obligataire PADS.O3 du port autonome de Dakar dénommé « PAD 6,60% 2020-2027 » à la date du 25 août 2023 pour une valeur totale de 4,66 milliards FCFA.

La capitalisation boursière globale a enregistré une variation hebdomadaire de 1,14% à 17 858 milliards FCFA.

Quant au Price Earning Ratio, il est resté inchangé à 9,79x. Pour sa part, le rendement moyen du marché est en baisse, passant de 8,22% le 21 août à 8,11% le 25 août.