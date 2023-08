Congo-Brazzaville: Clôture du conclave du génie scientifique - Nécessité de promouvoir l'expertise scientifique nationale

Le conclave du génie scientifique congolais, ouvert le 19 août, s'est clôturé le 29 août au Palais du peuple.

Consacré à la promotion des inventions et des innovations « Made in Congo », ce forum a été une occasion de mettre en valeur le génie scientifique congolais à travers les différentes expositions et autres démonstrations. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a clôturé ces assises qui se sont révélées le moment par excellence d'évaluer la capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de l'économie congolaise. Dans son discours de clôture, le chef de l'État a exprimé sa totale satisfaction quant au déroulement de ce forum. « Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave », a-t-il insisté.

Rappelons que ce conclave a notamment recommandé d'atteindre 1 % du produit intérieur brut à affecter aux dépenses de la recherche et développement conformément aux recommandations de l'Union africaine, d'accroître le budget du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique à au moins 7 % du budget national et d'en assurer une exécution effective. Il a également été demandé de rendre opérationnel le Fonds national de la recherche scientifique et de l'Innovation technologique dès l'exercice budgétaire 2024 en mettant en place ses organes, et de promouvoir l'expertise scientifique nationale en soutenant l'implémentation des résultats des recherches. Parmi les participants à ce conclave, cinquante ont été récompensés en termes de médailles soit dix d'or, quinze d'argent et vingt-cinq de bronze. Ces prix ont été décernés aux inventions et innovations les plus marquantes.