Congo-Kinshasa: Lutte contre Monkey Pox - L'UE accorde 350,000 d'euros à la RDC

Depuis un certain temps, la République démocratique du Congo (RDC) fait face à la flambée des cas de Monkey Pox ou variole de singe. Les récentes données montrent que le pays a rapporté près de neuf mille cas et cinq cents décès en 2023.

Pour aider la RDC a jugulé l'épidémie de Monkey Pox, l'Union européenne (UE) vient de disponibiliser 350 000 euros à titre d'aide humanitaire. «Les fonds d'urgence alloués par l'UE aideront notre partenaire humanitaire Alima à répondre aux besoins urgents et critiques liés à la formation et au renforcement des capacités en matière de surveillance des maladies, de gestion des cas et de prévention des infections grâce à l'engorgement communautaire, à la promotion de la santé et à la préparation à la réponse des flambées épidémiques, ainsi qu'au renforcement des capacités du personnel, des structures et du système de santé », a déclaré lohan Heffinck, chef de bureau d'Echo. Ce projet aura une durée de cinq mois, à partir d'août 2023.

Dans son communiqué de presse publié récemment, l'UE rapporte que, dans la province de Maniema, les capacités de détection et traitement des cas et de contrôle de l'épidémie ont été renforcées depuis mai 2022. Au centre de traitement de la Zone de santé de Tunda, où 70% des cas et des décès concernent les moins de 15 ans, la provenance des patients met à jour cette année des foyers épidémiques dans de nouvelles zones auparavant non affectées. Cette diffusion est confirmée au niveau national, avec une augmentation des cas, des décès et des bassins de population touchée, jusqu'à la ville-même de Kinshasa ou deux malades ont été confirmés et soignés la semaine dernière. Il y a lieu de noter que, outre le financement d'urgence pour la lutte contre la variole simienne, l'UE, qui a toujours aidé les populations vulnérables de l'Est de la RDC, a lancé, le 22 août, une nouvelle phase du pont aérien humanitaire ouvert en début d'année pour Goma.