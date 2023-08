Madagascar: Natation - Jonathan Raharvel s'offre une troisième médaille d'or

Et de trois pour Jonathan Harivony Raharvel. Un triomphe éclatant avec une troisième médaille d'or en 200m brasse. Jonathan Harivony Raharvel a ajouté une nouvelle page à son palmarès déjà impressionnant en décrochant sa troisième médaille d'or consécutive en 200m brasse, après la belle réalisation en 50m brasse et en 100m brasse. La troisième journée des Jeux des Îles, qui s'est déroulée à Vontovorona, hier, a vu le nageur établir un temps de 2'22 »21, solidifiant ainsi sa position de premier choix dans le monde de la natation.

Dès le départ, il a montré sa détermination en prenant rapidement la tête de la course. Sa technique impeccable et sa poussée puissante lui ont permis de maintenir son avantage, même face aux deux Mauriciens, Jonathan Chung Yee et Hans Li Ying Pin. Le pensionnaire de la Fina en Thaïlande a su canaliser l'énergie du public et sa propre passion pour la natation, transformant chaque coup de bras en un pas de plus vers la victoire. « J'ai tout donné, c'était ma troisième course et troisième médaille d'or, donc que demander de plus. Les adversaires sont avantagés par leurs tailles mais l'important c'est de rester concentré et de garder une mentalité positive, même face aux défis les plus redoutables. C'est également une grande fierté pour moi d'emmener haut le drapeau de Madagascar », a-t-il déclaré humblement.