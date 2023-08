Madagascar: Arema - Elysée Ratsiraka soutient Annick Ratsiraka

Trois clans sont formés au sein des Ratsiraka. Roland, neveu de l'ancien chef d'Etat et président du parti MTS, a déjà pris ses distances par rapport à sa famille politique depuis longtemps pour former un clan à part. Puis, Sophie Ratsiraka qui s'est sentie pousser des ailes depuis la disparition de son père, en mars 2021, rameute avec elle des partisans de Didier Ratsiraka au détriment du parti Arema. Les seules figures, qui décident, à leur tour, de rester bien sages au sein de ce parti sont dirigées par Annick Ratsiraka, laquelle a été élue secrétaire nationale de la formation en 2022.

La fille benjamine de l'ancien président, quant à elle, bénéficie du soutien de son oncle, Elysée Ratsiraka. Cet ancien ministre et frère cadet de Didier Ratsiraka a pris le camp de Annick Ratsiraka et du parti Arema afin de sauver la face de la famille qui est écornée par les querelles politiques. Ces fractions qui font diviser manifestement les Ratsiraka ont été portées sur la place publique lorsque Sophie Ratsiraka, alors ministre de l'Artisanat et des Métiers, décide de vilipender sa soeur Annick sur le projet de cette dernière de se présenter aux prochaines présidentielles. Mais Annick Ratsiraka ne compte pas non plus se laisser faire par sa soeur. « On a chacun notre manière de servir le pays et on se doit être respectueux des choix de chacun », a répliqué la secrétaire nationale de l'Arema, hier à l'issue du culte du FFKM à Mandrimena. « Je vais me présenter au nom du parti fondé par notre père », persiste-elle.