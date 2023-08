Madagascar: Haltérophilie - Un total de 55 médailles pour le clan malgache

Le rideau est tombé, hier, à la salle du Petit Palais pour la compétition d'haltérophilie. Madagascar termine la course en tête avec 55 médailles dont 34 en or, 11 en argent et 10 bronze. C'est un exploit historique pour l'haltérophilie malgache et qui permet à Madagascar de rester premier au classement général. Hier, chez les plus de 87 kg, Vania Miadantsoa s'empare de la médaille d'or en arraché et deux médailles d'argent en épaulé-jeté et en total olympique.

C'est elle qui a clôturé la chasse de médaille de Madagascar. La veille, en plus des quatre médailles d'or dans la matinée, quatre autres nouvelles médailles d'or ont été glanées par les leveurs de fonte malgache. Il s'agit de Claudio Fanantenana (-96 kg) et Wella Mamintsoa (102kg). L'objectif était plus qu'atteint pour la fédération malgache d'haltérophilie. Après les efforts, les athlètes attendent les récompenses, si la fédération a déjà donné les leurs aux médaillés.

T.H

Résultats

Dames

-45kg : Rosina Randafiarison (3 or)

-49 kg - Hasina Andriamitantsoa (3 or)

-55 kg - Sarika Aurélia (3 or)

-59 kg - Sarah Angeline (3 or)

-64 Kg- Vania Ravololoniaina (1 or)

+87kg - Vania Miadantsoa (1 or)

Hommes

-55kg - Ricardo Elariont ( 3 or)

-61 kg - Eric Andriantsitohaina ( 3 or)

-67 kg - Tojo Andriantsitohaina ( 3 or)

-73 kg- Jules Andriamahefa ( 3 or)

-81 kg - Ravo Cadeau (2 or)

-81 kg - Maminiaina Ezra (1 or)

-89 kg - Fanambinana Tiana (1 or)

-96 kg - Claudio Fanantenana (2 or)